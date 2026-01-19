El Costa Adeje Tenerife Egatesa arrasa al Athletic Club (5-0)

El Costa Adeje Tenerife Egatesa inició ayer la segunda vuelta de la Liga F Moeve con un triunfo espectacular en el Heliodoro Rodríguez López, donde recibió al Athletic Club ante una afición que pese a la intensa lluvia apoyó en las gradas del recinto tinerfeño y acompañaron al equipo en su regreso a casa en 2026.
El conjunto tinerfeño mostró intensidad desde los primeros minutos. Apenas transcurridos dos minutos, Paola H.D. tuvo la primera ocasión tras un pase de S. Ouzraoui, con un disparo que rozó por poco el palo visitante. La primera mitad continuó con dominio local, y en el 17’, Noelia Ramos detuvo un disparo rival, preparando el terreno para que un minuto después, en el 18’, Paola H.D. culminara otra gran acción tras un gran centro de Sakina Ouzraoui, que controló y remató hábilmente para abrir el marcador en el Heliodoro, desatando la alegría de la afición.
El partido se mantuvo intenso y competitivo, con tarjetas amarillas para Aleksandra (24’) y Fatou D. (32’), reflejo de la exigencia del encuentro. En el 36’, Elba cabeceó un córner botado por Natalia Ramos, buscando el segundo, mientras que en el 37’, Paola volvió a generar peligro, aunque su remate fue detenido por la guardameta visitante Santana. Con este marcador, se llegó al descanso, con ventaja blanquiazul gracias al gol de Paola H.D. y un primer tiempo muy sólido por parte del conjunto dirigido por Yerai Martín.
La segunda parte comenzó con un cambio en el descanso, entrando Cinta R. por Fatou D., buscando refrescar el centro del campo. La intensidad se mantuvo, y en el minuto 55, S. Ouzraoui estrelló un balón contra el palo en un intento de ampliar la ventaja. Poco después, en el 63’, Yerai Martín realizó dos cambios simultáneos: entraron Moreno y Koko Ange, mientras que Gramaglia y Paola dejaron el terreno de juego.
Durante el segundo tiempo, el técnico también dio la oportunidad de debutar a Violeta Quiles, que ingresó sustituyendo a S. Ouzraoui, sumando frescura y profundidad en ataque, además de aportar dos importantes asistencias de gol.
La ventaja se consolidó en el minuto 67, cuando Elba marcó el segundo gol, poniendo el 2-0 en el marcador. En el 85’, Aleksandra firmó el tercer gol, dejando el partido prácticamente definido. En el minuto 89, Iratxe entró en el terreno de juego sustituyendo a Aleksandra, y en los últimos instantes del partido cerró la goleada con su gol en el 90’, tras el 4-0 de Koko poco antes, dejando el marcador definitivo en 5-0 ante un Athletic Club que nada pudo hacer frente al dominio local.
Con esta victoria, el Costa Adeje Tenerife Egatesa se consolida cuarto en la clasificación, superando al Atlético de Madrid (que tiene un partido más), uno de los equipos más fuertes de la Liga F Moeve. Además, el conjunto tinerfeño refuerza su fortaleza como local con un inicio de segunda vuelta espectacular, generando ilusión y confianza entre su afición.
El partido, patrocinado por Climac, se cerró con una victoria de prestigio ante un rival que llevaba diez partidos sin perder, firmando así un regreso a casa brillante y un arranque de año perfecto para el fútbol femenino tinerfeño.
Victoria muy “merecida”
Tras el encuentro, el entrenador Yerai Martín, valoró muy positivamente el rendimiento de sus jugadoras: “Ha sido una victoria muy importante y merecida. El equipo desde el primer momento ha querido ir a por los tres puntos y resarcir del inicio de partido en Riazor. Hemos trabajado mucho el encuentro, desde el primer gol hasta el último y haciendo mucho daño al rival en las transiciones”.
El técnico destacó la madurez del equipo y el significado personal del triunfo: “Esto es un triunfo de mucha gente, quiero dar la enhorabuena a las jugadoras, al cuerpo técnico, al club por ayudarme desde el primer día y facilitármelo todo, y por supuesto a la afición por venir a apoyarnos”, destacó.