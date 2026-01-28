PSOE y NC se desmarcan del “Decreto Clavijo” y rechazan participar en la reunión

El PSOE y Nueva Canarias-Bloque Canarista (NC-BC) han anunciado este miércoles que no acudirán a la reunión convocada para este jueves por la Presidencia del Gobierno de Canarias para abordar el denominado “Decreto Clavijo”, al considerar que el Ejecutivo autonómico ha rechazado sin diálogo todas las propuestas planteadas por ambos grupos.
Tanto NC-BC como el PSOE han coincidido en reclamar un decreto centrado en resolver los problemas de Canarias desde el ejercicio de las competencias del autogobierno, sin trasladar responsabilidades a otras administraciones ni utilizar el proceso como instrumento de confrontación política.
El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Sebastián Franquis, anunció que el PSOE no participará en la reunión y calificó el proceso como un “paripé” y un “teatro político”, al no haberse incorporado “ni una sola” de las propuestas presentadas por los socialistas.
Franquis denunció la “falta total de voluntad política” del Gobierno de Canarias y aseguró que la participación de la oposición ha sido utilizada únicamente con fines mediáticos.
A su juicio, el “Decreto Clavijo” pretende trasladar al Estado la financiación estructural de políticas públicas que son competencia directa del Ejecutivo autonómico.
El portavoz socialista afirmó que el Gobierno canario reclama al Estado más de 3.000 millones de euros para financiar competencias propias y sostuvo que el problema no es la financiación, sino la falta de planificación y gestión. “Este Gobierno abandona sus obligaciones”, señaló.
Franquis recordó que el Grupo Socialista presentó una propuesta alternativa centrada en medidas para la transformación socioeconómica de Canarias, con iniciativas en vivienda, sanidad, dependencia, educación, lucha contra la pobreza y una reforma fiscal orientada a reducir la desigualdad, que no fueron tomadas en consideración.
El portavoz parlamentario de NC-BC, Luis Campos, explicó en un comunicado que su formación ha decidido no asistir al encuentro tras constatar que el documento remitido por el presidente del Gobierno, Fernando Clavijo, no incorpora ninguna de las 41 medidas presentadas por el nacionalismo progresista como alternativa para Canarias.
Campos afirmó que NC-BC no permitirá que su grupo sea utilizado para la confrontación con el Gobierno de España ni para avalar un texto que calificó como un “programa electoral irrealizable”, y sostuvo que resulta incompatible solicitar unidad parlamentaria y, al mismo tiempo, “despreciar por completo” las propuestas planteadas.
El portavoz recordó que NC-BC ha apoyado al Gobierno de Canarias en asuntos como la migración, la deuda y la defensa de los intereses del archipiélago ante el nuevo Marco Financiero Plurianual de la Unión Europea para el periodo 2028-2034, pero advirtió de que no seguirá respaldando una estrategia en la que no se cuenta con su formación para gestionar las competencias propias del autogobierno.