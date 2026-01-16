‘Destripando la Historia’ desembarca en Pirámide de Arona para aunar lo didáctico con lo divertido

El Auditorio Pirámide de Arona alberga este viernes (20.00 horas) Destripando la Historia, el espectáculo creado por el ilustrador y animador Álvaro Pascual (Pascu) y el músico y cantante Rodrigo Septién (Rodri), que aborda la mitología y los hechos históricos a través de vídeos musicales animados, con humor y letras pegadizas, transformando contenidos complejos en material educativo y entretenido para todas las edades.
No se trata de un mero concierto, sino de un fenómeno cultural en torno a la mitología y la historia que supera ya los cinco millones de seguidores y ha traspasado las pantallas de YouTube para colarse en las aulas. Destripando la Historia llega a Tenerife para demostrar que la mitología clásica puede ser tan emocionante como un buen concierto de rock.
Las entradas para asistir a esta propuesta están disponibles en el enlace web https://entradium.com/events/destripando-la-historia-el-amanecer-de-los-dioses-arona.