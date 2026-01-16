cultura

‘Destripando la Historia’ desembarca en Pirámide de Arona para aunar lo didáctico con lo divertido

Pascu y Rodri ofrecen este viernes en el municipio sureño su propuesta sobre la mitología y la antigüedad surgida en YouTube, que ya supera los cinco millones de seguidores
Uno de los espectáculos de ‘Destripando la Historia’. / DA
El Auditorio Pirámide de Arona alberga este viernes (20.00 horas) Destripando la Historia, el espectáculo creado por el ilustrador y animador Álvaro Pascual (Pascu) y el músico y cantante Rodrigo Septién (Rodri), que aborda la mitología y los hechos históricos a través de vídeos musicales animados, con humor y letras pegadizas, transformando contenidos complejos en material educativo y entretenido para todas las edades.

No se trata de un mero concierto, sino de un fenómeno cultural en torno a la mitología y la historia que supera ya los cinco millones de seguidores y ha traspasado las pantallas de YouTube para colarse en las aulas. Destripando la Historia llega a Tenerife para demostrar que la mitología clásica puede ser tan emocionante como un buen concierto de rock.

Las entradas para asistir a esta propuesta están disponibles en el enlace web https://entradium.com/events/destripando-la-historia-el-amanecer-de-los-dioses-arona.

