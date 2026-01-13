El Auditorio de Tenerife se cita con Moisés P. Sánchez

La programación de jazz del Auditorio de Tenerife para 2026 comienza el viernes (19.30 horas) en la Sala de Cámara con el concierto Dedication II, la más reciente propuesta musical de Moisés P. Sánchez, reconocido como uno de los principales valores de la escena musical española y europea. Con un lenguaje propio y una rica combinación de las más diversas influencias, sus creaciones trascienden las habituales fronteras entre géneros y sorprenden tanto por el torrente de recursos que emplean como por su fascinante vitalidad y originalidad.
LA EXPERIENCIA
Dedication, grabado en Nueva York y publicado por Universal en 2010, marcó el horizonte musical de Moisés P. Sánchez. Ahora, 16 años y miles de experiencias después, Sánchez y sus compañeros de viaje se reúnen en la misma formación de cuarteto de entonces para volcar en el Auditorio de Tenerife lo aprendido y desaprendido en una nueva publicación que están llevando de gira.
Dedication II es el disco más reciente de Moisés P. Sánchez, compuesto por temas llenos de vitalidad y pulso expresivo, publicado en Alemania y estrenado en el Auditorio Nacional de Madrid. Tras esa cita se encargaron de presentarlo en otras ciudades españolas, como Huesca y Valencia, y también actuaron en Atenas.
CAPACIDAD Y SENSIBILIDAD
La música de Moisés P. Sánchez es el reflejo de una capacidad instrumental sin límites y una sensibilidad conectada a un poético interior. En este proyecto viene con el respaldo del contrabajista Toño Miguel, del batería Borja Barrueta y del saxofonista tenor Javier Vercher.
Compositor, productor musical, pianista, improvisador y arreglista, Moisés fue nominado a los Grammy Latinos en 2019 por su disco Unbalanced: concerto for ensemble y ha recibido el Premio MIN de la Música Independiente en dos ocasiones (2017 y 2022), entre otros reconocimientos en Estados Unidos y España. En la temporada 2022/2023 fue artista residente del Centro Nacional de Difusión Musical (CNDM).
Las entradas para el concierto, a un precio general de 15 euros y de 5 para menores de 30 años, se pueden adquirir en el sitio web www.auditoriotenerife.com, en la taquilla, de 10.00 a 17.00 horas, y de forma telefónica llamando al número 902 317 327 en el mismo horario. Existen descuentos disponibles para estudiantes, desempleados y familias numerosas.