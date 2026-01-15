El Castillo de San Felipe de Puerto de la Cruz muestra la colectiva ‘Encuentros’

El Espacio Cultural Castillo de San Felipe, en Puerto de la Cruz, ofrece hasta el 29 de enero la exposición colectiva Encuentros, que reúne la obra de tres artistas internacionales residentes en el municipio, Else Maj Johansson, Marta von Poroszlay y Pamela Isabel Echevarría Majul, unidas por la diversidad cultural, generacional y creativa que define su trabajo.
Las obras presentes en Encuentros reflejan la fusión entre las raíces culturales de sus creadoras y su forma de vida, compartiendo la convicción de que el arte es atemporal y está siempre en proceso de creación.
La exposición podrá visitarse de martes a viernes, de 14.00 a 20.00 horas, y los sábados, de 10.00 a 16.00 horas, ofreciendo al público una oportunidad de acercarse a distintas disciplinas y lenguajes artísticos que dialogan entre sí.
El alcalde de Puerto de la Cruz, Leopoldo Afonso, considera que “abrir espacios emblemáticos como el Castillo de San Felipe a la promoción cultural de artistas que han decidido radicarse en el municipio refuerza su identidad como ciudad abierta y diversa, y permite acercar la cultura a las comunidades del norte de Tenerife”.
La concejala de Cultura, Desiré Díaz, pone de relieve que “es fundamental seguir generando espacios culturales para todos, donde el arte se convierta en un punto de encuentro, diálogo y participación ciudadana, poniendo en valor el talento que convive en Puerto de la Cruz”.
Else Maj Johansson (1935) es una artista sueca con una extensa trayectoria profesional desde los años 60. Ha realizado importantes exposiciones individuales en distintas ciudades europeas y está incluida en varios libros de arte publicados en Suecia. Es autora de Mitt Lufoten, una colección de obras inspiradas en su etapa en Lofoten, Noruega. Reside en Puerto de la Cruz desde 2012.
Marta von Poroszlay (1952), de ascendencia húngara, es una reconocida escultora y artista multimedia afincada en Tenerife. Ha colaborado con diferentes departamentos de arte y cultura del Archipiélago y ha expuesto tanto en Canarias como en diversas ciudades europeas. Sus esculturas forman parte del espacio público en parques y plazas de Tenerife y Gran Canaria.
Pamela Isabel Echevarría Majul (1955) es una artista filipinoespañola residente en Canarias desde 2004. Tras una consolidada carrera artística, continúa exponiendo internacionalmente, especialmente en Filipinas y Estados Unidos, en colaboración con la Embajada de Filipinas. Ha recibido numerosos premios en concursos de Tenerife y Gran Canaria, y sus retratos se encuentran en instituciones y museos de Gran Canaria, Tenerife, Madrid y Manila.
La exposición Encuentros invita al público a descubrir cómo la cultura, la luz y la belleza de Tenerife han influido en el desarrollo creativo de estas tres artistas extranjeras, como expresión de gratitud y conexión con las Islas y, en particular, con Puerto de la Cruz, que hoy consideran su hogar.