El CD Tenerife busca hoy ante el Castilla ampliar su sólido liderato

CD Tenerife y Real Madrid Castilla disputan hoy uno de los partidos más atractivos y de mejor ver de la Primera RFEF. El líder de la competición recibe al filial con el que más veces se ha enfrentado en su historia. El líder quiere ampliar su renta en la tabla clasificatoria después de los empates sumados en esta jornada por sus más inmediatos perseguidores, Celta Fortuna (3-3 en casa ante el Zamora) y Pontevedra (1-1 en el campo del Mérida).
Un triunfo de los de Álvaro Cervera abriría una diferencia de 12 puntos respecto al Celta Fortuna y alejaría también al Real Madrid Castilla a 18 puntos. Serían distancias más que importantes a estas alturas de temporada y a Álvaro Cervera le seguirían saliendo las cuentas para el ascenso directo a la Liga Hypermotion.
El entrenador blanquiazul, consciente de la importancia y de la dificultad del partido de hoy no hará ningún tipo de concesiones. No quiere confianzas Cervera, quiere los tres puntos en un partido en el que recupera a Enric Gallego, que previsiblamente regrese a la posición de centro delantero en detrimento de un Jesús de Miguel que no está fino en las últimas semanas y que en Zamora no tuvo una destacada actuación.
Por si acaso Álvaro Cervera ya tiene a sus órdenes a Gastón Valles. El delantero uruguayo se incorporó esta semana después de abonarle al Unionistas de Salamanca la cláusula de rescisión, ya fue presentado, conoció a su técnico, sus compañeros y su nuevo estadio y está como loco por debutar y aportar. “He jugado en Tenerife dos veces y creo que el ambiente es muy bonito. Tengo mucha ilusión y muchas ganas de estar el domingo”, dijo el futbolista charrúa en su presentación. Posiblemente tenga la oportunidad de estrenarse.
También podrían estar en la lista de Álvao Cervera las otras dos incorporaciones blanquiazules en el mercado invernal, Facundo Agüero y Antal Yakobishvili, recién llegado a la Isla procedente del Andorra. No estarán en la lista Javi Pérez y Dani Fernández que siguen con sus respectivos procesos de recuperación.
“Con diez puntos de ventaja respecto al segundo, si consigues ganar dos partidos más seguidos, los números dicen que ellos tiene que hacer unos números brutales”, señalaba Álvaro Cervera en su rueda de prensa semanal antes de reconocer que la renta que tiene su equipo “es una ventaja importante, pero vendrán momentos malos y hay que estar preparados”.
El entrenador blanquiazul admitía sobre el rival que “siempre que hay un cambio de entrenador cercano nos dificulta un poco la preparación del partido, pues ahora solo tenemos un partido que ver con el nuevo entrenador, aún así, es un filial y poco va a cambiar la forma de jugar”. Cervera reconoció que tenía pocas referencias más allá de que “es el filial del Real Madrid”.