El FIMC se adentra en el patrimonio musical ibérico con el Cuarteto Quiroga

El Cuarteto Quiroga se incorpora a la programación del 42º Festival Internacional de Música de Canarias (FIMC). Aclamado por la crítica internacional, llega a las Islas para ofrecer un recorrido por la música ibérica de los siglos XIX y XX. Lo hará en dos conciertos extraordinarios, mañana miércoles, desde las 19.30 horas, en el Teatro Leal de La Laguna, y el jueves, en el mismo horario, en el Pérez Galdós de Las Palmas de Gran Canaria. Serán dos oportunidades para escuchar en directo a este conjunto, Premio Nacional de Música 2018 y Premio Ojo Crítico 2007 de RNE, que vuelve al FIMC siete años después de su recordado paso junto a la pianista Marta Argerich.
El Cuarteto Quiroga es un sólido engranaje compuesto por el violinista Aitor Hevia, que ha ejercido como solista junto a orquestas como la Sinfónica del Principado de Asturias o la Sinfónica de Tenerife; la violinista Carole Petitdemange, reconocida internacionalmente por su etapa al frente del Cuarteto Ardeo; el violista Josep Puchades, que durante una década formó parte de la prestigiosa Mahler Chamber Orchestra, y la violonchelista Helena Poggio, catedrática de música de cámara en el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid.
El programa que presenta el conjunto en el festival se salta los códigos del concierto convencional y propone un viaje a través de su propia identidad como formación de cuerda en el ámbito ibérico. Huyendo de los lugares comunes, el repertorio traza un arco temporal y estético que conecta el siglo XIX y el XX a través de tres compositores.
Comienza con el Cuarteto para cuerdas en Re menor op. 6 nº 2, de João Pedro de Almeida Mota. Aunque poco conocido para muchos, el autor es todo un referente del tránsito de influencias musicales entre Portugal y España durante los siglos XVIII y XIX. El rescate de esta pieza es un ejercicio de recuperación patrimonial, que además sirve para comprender la evolución camerística en la Península.
‘OCHO TIENTOS’
A continuación se da un salto hacia la modernidad de la mano de Rodolfo Halffter y sus Ocho Tientos, op. 35. Compuesta durante su etapa de exilio en México -tras la Guerra Civil española-, esta obra se caracteriza por su diálogo entre tradición y vanguardia. Toma como referencia los tientos renacentistas y los transforma a través de las propias inquietudes de Halffter, lo que da como resultado un compendio de ecos que resuenan entre el Siglo de Oro español y la abstracción contemporánea.
Como broche final, el Cuarteto regresa al Romanticismo temprano con el Cuarteto de cuerda nº 1 en re menor, de Juan Crisóstomo de Arriaga, conocido universalmente como el Mozart español. Esta partitura está considerada como una de las obras cumbre del repertorio español del siglo XIX.
Con entradas a precios que van desde los 10 a los 30 euros, se pueden adquirir desde la web festivaldecanarias.com y desde los puntos de venta habituales del Teatro Leal y el Pérez Galdós.