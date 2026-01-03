El Gobierno regional dota con 264.000 euros una línea de ayudas a las salas de cine

El área de Cultura del Gobierno de Canarias ha publicado una nueva convocatoria de subvenciones dirigida a las salas de cine de las Islas, tanto de titularidad pública como privada, que cuenten con programación estable para público en general. La finalidad es garantizar su actividad como agentes fundamentales del sector audiovisual.
Esta convocatoria es una iniciativa de la Dirección General de Innovación Cultural e Industrias Creativas, al frente de la cual figura Cristóbal de la Rosa, y cuenta con una dotación económica de 264.444 euros.
BASES Y PLAZO DE PRESENTACIÓN
Las bases de las subvenciones se encuentran disponibles en la sede electrónica del Gobierno regional, con acceso también desde el sitio web del Instituto Canario de Desarrollo Cultural (ICDC), www.icdcultural.org (apartado Convocatorias). El plazo para presentar solicitudes es de 15 días a partir de la fecha de publicación en el Boletín Oficial de Canarias (el pasado 31 de diciembre 2025). Pueden solicitar las ayudas personas físicas y jurídicas titulares de salas de exhibición cinematográfica o de complejos cinematográficos de Canarias.
Con ello se busca impulsar, diversificar y consolidar su actividad como espacios culturales de referencia, dotando de recursos a sus titulares para reforzar las estructuras, garantizar la sostenibilidad económica y técnica de las actividades y proyectos, favorecer la digitalización, la innovación y la accesibilidad, y promover la cohesión social y territorial a través de la cultura cinematográfica.
Las ayudas se concederán en régimen de concurrencia no competitiva, con sujeción a los principios de objetividad, transparencia, igualdad, no discriminación y publicidad. Su importe se financia con fondos transferidos por el Ministerio de Cultura del Gobierno de España a la comunidad autónoma de Canarias con este objetivo, siguiendo así el acuerdo adoptado al respecto en la Conferencia Sectorial de Cultura.