El mejor soul, desde Nueva York al Teatro Leal

Desde el corazón de Nueva York llega al Teatro Leal de La Laguna, los días 18 y 19 de marzo (20.00 horas) un potente espectáculo que pone en escena una de las corrientes musicales más influyentes y emocionales del siglo XX: las mejores canciones del soul de la historia, que hoy siguen sonando con plena vigencia. The Best of Soul propone un viaje sonoro por las canciones más míticas y emblemáticas de la historia del soul y el doo wop, un repertorio que ha marcado generaciones y sigue latiendo con fuerza en la memoria colectiva: clásicos inmortales de artistas como Percy Sledge, Otis Redding, James Brown, Sam Cooke, Aretha Franklin y The Temptations. Las entradas se pueden conseguir a través de las páginas web moonwrecords.com y tickety.es.
El espectáculo se articula en torno a seis voces poderosas y carismáticas llegadas de Nueva York que, lejos de limitarse a la mera interpretación, encarnan la esencia espiritual del soul. Acompañadas por una formación instrumental poco habitual en este tipo de propuestas -violonchelo, violín, viola, guitarra, bajo, batería, percusión, piano y saxofón-, las canciones adquieren nuevos matices, más íntimos y envolventes. Esta combinación sonora logra que temas universalmente reconocidos se presenten bajo una luz distinta, más orgánica y cercana, capaz de acariciar la sensibilidad. Canciones como When a man loves a woman, Soul man, Up on the roof, Duke of Earl y Stand by me resurgen con una fuerza renovada.
Tras conquistar escenarios de todo el país, la gira llegará a Canarias con una atractiva puesta en escena inspirada en los espacios más espirituales y simbólicos de Nueva York. La ciudad de los rascacielos, cuna de arte y talento, sirve como telón de fondo conceptual para un espectáculo que recrea esos lugares donde la música florece de manera natural, en iglesias, clubes y calles donde el soul encontró su voz. La escenografía y la iluminación acompañan este relato visual, reforzando la atmósfera íntima y evocadora del concierto.
UNA CELEBRACIÓN
The Best of Soul busca ser más que un concierto al uso. Es una celebración de un género icónico que supo canalizar emociones como el amor, la pérdida, la esperanza o la lucha. Su despliegue de talento musical captura la esencia del soul, alternando baladas apasionadas con ritmos enérgicos que invitan al movimiento y a la conexión colectiva. El espectador no solo escucha: se deja llevar por una montaña rusa emocional que culmina en una experiencia profundamente gratificante.
En un tiempo marcado por la inmediatez, este espectáculo reivindica el valor de la música hecha desde el alma, recordando por qué estas canciones siguen emocionando décadas después de su creación.