‘El público’, de Timaginas, mejor espectáculo de los Premios Ángel Guimerá

El público, una adaptación de la obra de Lorca a cargo del Grupo Juvenil de la Academia Timaginas Teatro, se alzó con el galardón al mejor espectáculo en los II Premios Teatro Joven Ángel Guimerá y Jorge, una iniciativa del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife (Organismo Autónomo de Cultura y Teatro Guimerá) que reconoce el talento juvenil.
Celebrado este domingo en el Auditorio de Tenerife, el acto, con dirección artística y técnica de Baltasar Isla y José Pedro Hernández, contó con Imprudentes Teatro como maestras de ceremonias y la música de Nicotine Swing.
Asimismo, el jurado distinguió a Giosué Dominico como mejor actor por su interpretación de Max Estrella (Grupo Esperpento, Luces de Bohemia, de Valle-Inclán) y a Noelia Martín como mejor actriz por su trabajo en El público, mientras que Martín Martín fue reconocido como secundario por el mismo espectáculo. El premio a la mejor actriz secundaria fue para Valeria Quiñones, por su participación en La obra que sale mal, del Teatro Juvenil Victoria.
Y ardió Troya, del Grupo Farándula de la Escuela de Actores de Canarias, recibió el premio al mejor reparto. Además, Luces de Bohemia, del Grupo Esperpento de la Escuela de Actores de Canarias, obtuvo el premio a la mejor dirección, concedido a Alicia Peraza. Isla de Lobos, del Grupo Comediantes, de la Escuela de Actores de Canarias, fue distinguida con los galardones a mejor espacio escénico, en las categorías de iluminación y escenografía, y a mejor adaptación teatral. El premio de mejor vestuario recayó en El público.
El jurado otorgó dos menciones especiales. Para Juventud a Escena, por el espectáculo Reflejos y “su gran apuesta por la creación dramática juvenil, así como al uso y mezcla de disciplinas artísticas”, y al Grupo Juvenil Sol y Sombra, por Asamblea, dada “la relevancia y actualidad de la temática elegida y la propuesta constructiva que alumbra”.
Al margen del fallo del jurado, el Organismo Autónomo de Cultura y el Teatro Guimerá concedieron dos menciones institucionales. Una reconoció los proyectos escénicos para la juventud del Espacio La Granja, perteneciente al Gobierno de Canarias y gestionado por el Instituto Canario de Desarrollo Cultural (ICDC), y la otra distinguió la trayectoria educativa en el itinerario de Artes Escénicas del IES La Laboral de La Laguna.
La entrega de los Premios Teatro Joven Ángel Guimerá y Jorge contó con la presencia de autoridades regionales, insulares y municipales.