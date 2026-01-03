Tensión y enfrentamientos en el Consulado de Venezuela en Santa Cruz por gritos de “libertad Maduro”

Un grupo defensor de Maduro de la Plataforma Bolivariana se ha concentrado este sábado frente al Consulado de Venezuela en Santa Cruz de Tenerife para expresar su malestar con carteles de “Canarias con Venezuela” y condenar lo que consideran una “masacre” ante los recientes ataques de Estados Unidos contra Venezuela.
La manifestación se produjo en un contexto de alta tensión internacional tras una operación militar de EE. UU. en territorio venezolano que, según la Casa Blanca, terminó con la captura del presidente Nicolás Maduro y su traslado fuera del país.
Los concentrados portaban banderas y pancartas denunciando lo que califican de agresión a gritos de “libertad a Maduro”, que en varios momentos elevaron la tensión con otros ciudadanos que se encontraban en los alrededores y que apoyan la actuación estadounidense y la detención de Maduro por parte del gobierno de Donald Trump.
Según testigos, los manifestantes a favor de Venezuela denunciaron que los ataques de Estados Unidos contra Caracas y otras ciudades, que incluyen ataques aéreos y bombardeos sobre infraestructura militar, constituyen una violación al derecho internacional y una provocación que pone en riesgo a la población civil. Por su parte, algunos de los presentes a favor de la captura argumentaron que la acción estadounidense busca hacer responsable a Maduro por presuntos delitos de narcotráfico y corrupción, aunque la situación jurídica y política del presidente venezolano sigue siendo objeto de controversia internacional.
La protesta transcurre entre discursos, gritos y momentos de tensión controlados por la Policía Local y Nacional. No se han registrado detenciones ni enfrentamientos físicos de gravedad, aunque fuentes policiales han indicado que están monitorizando la situación ante la posibilidad de nuevas concentraciones.
El contexto de esta movilización se da en un escenario de tensión internacional sin precedentes, tras el anuncio del gobierno de EE. UU. de que Maduro y su esposa habrían sido “capturados” y trasladados fuera de Venezuela tras los ataques, algo que ha sido confirmado por la Casa Blanca pero no plenamente verificado por las autoridades venezolanas, que calificaron la acción de “agresión militar”.
Representantes de asociaciones de venezolanos residentes en Canarias han pedido además una reunión con las autoridades españolas y del Consulado para expresar su preocupación por la situación y solicitar que se garantice la seguridad de sus familiares en Venezuela, donde las tensiones siguen en aumento.