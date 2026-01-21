Es oficial: el intercambiador de Santa Cruz de Tenerife tendrá nuevas escaleras mecánicas tras años de averías

El Cabildo de Tenerife ha anunciado este miércoles las obras de renovación y ampliación de las escaleras mecánicas del intercambiador de Titsa en Santa Cruz de Tenerife por un importe cercano a los dos millones de euros.
José Miguel Ruano, vicepresidente segundo y consejero de Presidencia, Planificación, Hacienda y Recursos Humanos del Cabildo de Tenerife, explicó en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno que “se trata de una actuación muy esperada que beneficiará a más de 60.000 personas que atraviesan cada día el intercambiador, en el marco del conjunto de medidas que se están impulsando para que las estaciones de transporte público de la Isla sean más modernas, cómodas y accesibles”.
La consejera insular de Movilidad, Eulalia García, indicó que este contrato “permitirá renovar las cuatro escaleras mecánicas que hay actualmente en el intercambiador y que tienen más de 20 años de antigüedad, por lo que sufren averías frecuentes“.
Además, añadió García, “la licitación incluye la incorporación de otras cuatro nuevas escaleras mecánicas, con el objetivo de facilitar el doble sentido, tanto de subida como de bajada, en todos los pisos y tramos de la estación”.
En concreto, el valor estimado de la licitación de Titsa asciende a 1.948.588,47 euros.
De esa cuantía, 1.888.865,83 euros corresponde a la instalación de las ocho escaleras mecánicas y 59.722,64 euros a la reforma de la instalación de baja tensión para su alimentación.
El plazo de presentación de ofertas estará abierto hasta el 3 de febrero y una vez se adjudique el contrato, el plazo estimado de ejecución será de siete meses.