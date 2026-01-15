internacional

España, dispuesta a participar en una “misión de vigilancia” en Groenlandia

Se trata de una misión de reconocimiento inscrita en un ejercicio militar danés en el que, por el momento, participan Francia, Suecia, Alemania y Noruega
Casas junto al fiordo de Erik, sur de Groenlandia, a 20 de junio de 2009, en Groenlandia, Dinamarca.. Rafael Bastante / Europa Press (archivo)
La ministra de Defensa, Margarita Robles, no ha descartado este jueves que España pueda participar en una misión de vigilancia en Groenlandia, pero ha apelado a la prudencia y ha pedido “no precipitar acontecimientos”, en el marco de las amenazas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a ese territorio.

Se trata de una misión de reconocimiento inscrita en un ejercicio militar danés en el que, por el momento, participan Francia, Suecia, Alemania y Noruega. Estos aliados anunciaron su participación tras el fracaso de las conversaciones del miércoles entre Trump y las autoridades danesas y groenlandesas, en las que el presidente estadounidense insistió en su pretensión de anexionarse la isla alegando razones de “seguridad” frente a China y Rusia.

Robles no ha descartado la participación de España en el ejercicio, cuya misión sería “reforzar la vigilancia” en Groenlandia, y ha deslizado que la decisión se tomará entre este jueves y el viernes porque hay contactos con los socios.

“Vamos a ver a lo largo de hoy y mañana por la mañana (…) estos días hay reuniones y vamos a ver cómo avanza todo y en función de eso tomaremos decisiones”, ha señalado la titular de la cartera de Defensa en declaraciones a los medios en el Congreso.

En cualquier caso, ha subrayado que España está alineada “con los demás aliados”. “Estamos permanentemente de acuerdo con los demás aliados e iremos viendo a lo largo del día de hoy”, ha incidido. Pero ha aprovechado para pedir “prudencia, discreción y no precipitar acontecimientos”.

Requerida por si una eventual invasión estadounidense de Groenlandia significaría el fin de la OTAN, Robles ha rechazado este extremo. “No lo creo, sinceramente creo que es inaceptable y gravísimo (la anexión) pero no creo que estemos en ese supuesto”, ha rematado.

