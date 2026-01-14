Silvia, canaria en Groenlandia en plena tensión con Estados Unidos: “Empieza a ser preocupante”

Mientras la atención internacional se centra en las advertencias del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre una posible anexión de Groenlandia, una canaria residente en la Isla ha puesto voz a cómo se percibe esta situación sobre el terreno. Silvia, natural de La Palma y vecina de Nuuk, participó en una edición especial de El objetivo, presentada por Ana Pastor y emitida por La Sexta la noche de este miércoles, 14 de enero de 2026.
El programa se grabó íntegramente en Groenlandia, adonde se desplazó el equipo en un contexto de creciente tensión internacional. Trump ha insistido en sus amenazas sobre la isla, que considera un enclave estratégico para evitar que quede bajo la influencia de China o Rusia.
“Empieza a ser preocupante”
Silvia explicó que hasta hace apenas unas horas confiaba en que la situación se resolviera por la vía diplomática, pero reconoció que ahora empieza a resultarle preocupante.
Señaló que el presidente estadounidense está siendo “muy pesado” con la idea de una invasión, pese a que las autoridades danesas habían indicado que se trataba de un escenario hipotético y a que ella misma pensaba que el conflicto se encauzaría en reuniones.
Vivir en Groenlandia: adaptación y escasez
Más allá del contexto político, la canaria relató cómo es el día a día en Groenlandia y la necesidad de adaptarse a un entorno marcado por la escasez. Explicó que allí se aprende a valorar más las cosas: si un producto no está disponible en el supermercado, simplemente no se puede conseguir, en gran parte porque los barcos pueden tardar días o incluso meses en abastecer a la Isla. Añadió que esa falta de suministros enseña a aprovechar mejor lo que se tiene en casa y a darle otros usos.
Preguntada por los efectos del cambio climático, indicó que los inviernos están siendo menos duros, más cortos o más suaves.
Señaló además que en zonas situadas unos 400 kilómetros más al norte los pescadores perciben con mayor claridad los cambios cuando salen a pescar o cazar en invierno, al haber observado una disminución en el grosor del hielo.
Trump reitera su interés por Groenlandia
El testimonio de Silvia llega después de que el presidente estadounidense haya vuelto a insistir en tomar Groenlandia tras una reunión sin resultados celebrada en la Casa Blanca entre un equipo de su gabinete y una delegación de Dinamarca para abordar el asunto.
“Veremos qué pasa con Groenlandia. Necesitamos Groenlandia para la seguridad nacional, así que veremos qué pasa”, afirmó Trump desde el Despacho Oval, donde también subrayó que su Administración mantiene “una muy buena relación” con Copenhague.
Dinamarca anuncia un refuerzo militar
Tras esas declaraciones, el Gobierno danés ha anunciado que sus Fuerzas Armadas ampliarán su presencia en Groenlandia en el marco del aumento de las tensiones con Estados Unidos por sus pretensiones de anexionarse el territorio autónomo.
“Las tensiones geopolíticas se han extendido en el Ártico. Por tanto, el Gobierno de Groenlandia y el Ministerio de Defensa de Dinamarca han decidido continuar con la intensificación de las actividades del Ejército danés en Groenlandia, en estrecha cooperación con los aliados de la OTAN”, señalaron ambos departamentos en un comunicado conjunto.