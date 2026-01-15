El martes 13 trae la suerte a Tenerife: la ONCE deja más de 232.000 euros en la Isla

El sorteo de Eurojackpot de la ONCE celebrado el martes 13 de enero ha dejado en Tenerife un premio de 232.189,10 euros, correspondiente a un boleto de segunda categoría (cinco números más un Sol).
El premio ha sido comercializado por Mauricio Mesa Martín, vendedor de la ONCE desde junio de 2024, desde su punto de venta situado en la Plaza del Charco, número 3, en el municipio tinerfeño de Puerto de la Cruz.
Para el próximo sorteo, previsto para el viernes 16 de enero, el Eurojackpot pone en juego un bote de 33.000.000 de euros.
Sobre el Eurojackpot de la ONCE
Eurojackpot es un sorteo europeo que se comercializa simultáneamente en España y en otros 18 países del espacio económico europeo. El juego consiste en acertar cinco números de entre 50 posibles y dos soles de entre 12.
El sorteo se celebra todos los martes y viernes en Helsinki. El sistema establece un bote mínimo garantizado de 10.000.000 de euros, que se incrementa de semana en semana en caso de no haber acertantes de primera categoría.
La ONCE comercializa Eurojackpot junto a Alemania, Suecia, Países Bajos, Italia, Finlandia, Croacia, Eslovenia, Noruega, Lituania, Letonia, Dinamarca, Islandia, Estonia, Hungría, Eslovaquia, República Checa, Polonia y Grecia.
Los cupones de la ONCE forman parte de sus productos de lotería social, segura, responsable y solidaria. Desde su diseño hasta su comercialización, la Organización aplica controles para prevenir consumos descontrolados y prohíbe la venta a menores de edad o el consumo a crédito.
Asimismo, mantiene una política de juego responsable basada en los sistemas de evaluación y seguimiento de la Asociación Mundial de Loterías y la Asociación Europea de Loterías.
Las loterías de la ONCE pueden adquirirse a través de sus 21.000 vendedores y vendedoras, en www.juegosonce.es y en establecimientos autorizados.