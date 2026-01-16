Fiennes, Byrne y Dujardin llenan la cartelera

Esta semana, entre el abanico de novedades cinematográficas, destacan la nueva entrega de 28 años después, el thriller Si pudiera te daría una patada, una nueva versión de El hombre menguante, El mal de Juanma Bajo Ulloa, Turno de guardia de Petra Volpe, el drama El sendero de la sal y la película de animación Polloliebre y el secreto de la marmota.
Para los amantes del cine de terror, 28 años después: El templo de los huesos marca el regreso triunfal de la saga zombi (o con más precisión “de infectados”) de Danny Boyle, esta vez con Nia DaCosta al mando. Con guion de Alex Garland, cuenta con un reparto estelar liderado por el actor nominado en tres ocasiones al premio Óscar Ralph Fiennes, Jack O’Connell y el joven Alfie Wiliams. En esta ocasión, el doctor Kelson forja un vínculo explosivo que podría redefinir el mundo, mientras Spike cae en la trampa infernal de Jimmy Crystal en un caos de traiciones y supervivencia brutal.
Si pudiera te daría una patada celebra su estreno en cines levantando el reciente Globo de Oro para Rose Byrne como mejor actriz, que se suma a su Oso de Plata logrado en la Berlinale y el premio a la mejor interpretación en el Festival de Sitges. Dirigido por Mary Bronstein, este thriller vertiginoso y divertido cuenta con A$AP Rocky y Conan O’Brien, explorando la maternidad en crisis con ingenio mordaz y ritmo asfixiante. En esta ficción, Linda enfrenta el colapso de su vida lidiando con la misteriosa enfermedad de su hija, un marido ausente, una persona desaparecida y una relación cada vez más hostil con su terapeuta.
El hombre menguante, dirigida por Jan Kounen y protagonizada por el oscarizado Jean Dujardin, llega a las salas también tras su paso por Sitges. Esta nueva versión del relato clásico de Richard Matheson combina espectáculo visual e intimismo para reflexionar sobre la fragilidad del hombre contemporáneo. Narra la historia de Paul, un padre de familia que, tras un suceso misterioso, empieza a encoger hasta quedar atrapado en su propio sótano, donde deberá luchar por sobrevivir.
Otros estrenos
También llega a los cines El mal, la nueva película de Juanma Bajo Ulloa, autor de cintas de culto como Alas de mariposa, La madre muerta o Airbag. Cuatro años después del estreno de Baby, su anterior trabajo, presenta un filme sobrecogedor que indaga en las profundidades del alma humana con un prestigioso reparto internacional encabezado por Natalia Tena, quien repite bajo su dirección, Belén Fabra y Tony Dalton.
De ritmo trepidante, se estrena Turno de guardia, escrita y dirigida por la cineasta suiza Petra Volpe. Narra la intensa jornada de una enfermera, interpretada por Leonie Benesch, en un hospital, denunciando la precariedad y la presión extrema del sistema sanitario.
El sendero de la sal, dirigida por Marianne Elliott y protagonizada por Gillian Anderson y Jason Isaacs, se podrá también ver en España tras arrasar en taquilla en Reino Unido. Basada en las memorias reales de Raynor Winn, esta emotiva historia sigue a una pareja tras perder su granja y enfrentar un diagnóstico terminal, embarcándose en una caminata de 630 millas por el South West Coast Path que transformará su vida.
Además, encontramos en cartelera La isla de la Belladona, dirigida por Alanté Kavaïté y protagonizada por Nadia Tereszkiewicz. Ambientada en el año 2050, la actriz es Gaëlle, una mujer de 30 años aislada en una isla desconectada del mundo, donde cuida a un grupo reducido de ancianos hasta que la llegada inesperada de un velero irrumpe con alegría, ajetreo y una renovada vitalidad.
Para el público familiar
Y para las familias que buscan diversión animada, Polloliebre y el secreto de la marmota aterriza en cines españoles tras arrasar en Francia con un millón de espectadores. Esta vibrante aventura celebra la identidad y los lazos familiares con humor fresco y animaciones espectaculares. Polloliebre y sus amigos emprenden una épica búsqueda de una marmota mágica que altera el pasado para salvar su especie, descubriendo que otros codician ese poder.