Golpe a la logística del narco en el Atlántico con 105 detenidos en Andalucía y Canarias

Un total de 105 personas han sido detenidas en Andalucía y Canarias en las dos fases de la operación ‘Sombra Negra’, que ha supuesto el desmantelamiento de una organización logística de apoyo al narcotráfico en el Atlántico que llegó a mover 57 toneladas de cocaína.
En este ataque al mayor centro de distribución y lavado de activos del Campo de Gibraltar, la Policía Nacional ha constatado el uso de comunicaciones encriptadas y de tecnología puntera que permitía operar durante la noche a los narcos, que actuaban desde Sudamérica hasta Europa.
La organización llegó a pagar 12 millones de euros a la familia de uno de los tripulantes, fallecido mientras alijaba droga, para garantizar su silencio y evitar cualquier vinculación con las actividades delictivas.
Dos fases en junio y noviembre
La operación se ha desarrollado en dos fases, la primera culminó en junio en Canarias con 48 detenidos y 29 registros en Lanzarote (14), Gran Canaria (13) y Fuerteventura (2); y la segunda finalizada en Andalucía en noviembre con 57 arrestados más y 20 registros en Algeciras (11), La Línea de la Concepción (7) y Jerez (2).
El operativo, que se ha prolongado más de un año y ha contado con la colaboración de distintos países, ha conllevado finalmente la intervención de 10.400 kilogramos de cocaína, 70 vehículos, 30 embarcaciones, seis inmuebles, tres armas de fuego, múltiples cuentas bancarias, dos ‘hexacópteros’ o megadrones, más de 800.000 euros y más de 150 teléfonos móviles.
También se ha decomisado numeroso material de última generación usado para las comunicaciones y útiles destinados al tráfico marítimo valorado en cerca de 2.500.000 euros, ha explicado en una rueda de prensa en Sevilla la jefa de la Sección IV de la Brigada Central de Estupefacientes (UDYCO), María Dolores González, junto a otros mandos policiales y el delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández.
Entre todos los registros, se ha atacado al mayor centro de distribución y lavado de activos del Campo de Gibraltar, que se encargaba de suministrar terminales de comunicación seguros a la mayor parte de narcotraficantes de Andalucía y diverso material de navegación para las travesías en embarcaciones de alta velocidad (narcolanchas).
La red criminal especializada está acusada de la introducción de grandes cantidades de cocaína en territorio español con narcolanchas, que partían desde el Guadalquivir y otros ríos de Cádiz, Huelva, Almería, Canarias, las costas marroquíes y Portugal hasta adentrarse en el Atlántico.
Una vez allí se encontraban con buques nodrizas con el objetivo de trasvasar la droga para su posterior regreso a las Islas Canarias y el sur peninsular.
Trabajo nocturno y plataformas en el mar
Con la alta velocidad de las narcolanchas, a veces superior a los 40 nudos -más de 70 kilómetros por hora-, y las comunicaciones encriptadas, con terminales satélites, móviles de difícil rastreo o un lenguaje codificado, intentaban evitar ser detectados y les permitía operar por la noche para dificultar la labor policial.
Los narcos contaban también con plataformas acuáticas donde los pilotos permanecían incluso más de un mes embarcados en alta mar para llevar a cabo operaciones sucesivas, y tenían sus propios centros de almacenaje de combustible, con el empleo de más de 100.000 litros.
Las embarcaciones de menor tamaño eran las encargadas de suministrar tanto la gasolina como los víveres, equipos de comunicación o la propia ropa para los ‘notarios’ que acompañaban la droga desde el buque nodriza hasta territorio nacional.
Otras personas de la organización ubicadas en puntos de control hacían labores de vigilancia para determinar la posición de los medios marítimos y aéreos de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, lo que abarcaba una amplia red a lo largo de la costa.
Más de 1.500 millones de euros en cocaína
Se calcula que la organización criminal fue responsable de la introducción en Europa de 57.000 kilos de cocaína el año pasado, una cantidad de droga que -según han indicado a EFE fuentes policiales- podría superar en el mercado el valor de 1.500 millones de euros.
La red contaba con coordinadores en Marruecos, Cádiz y Canarias, encargados de recibir y distribuir estupefacientes procedente de Colombia y Brasil y lograron intervenir las autoridades portuguesas 6.600 kilos de cocaína a bordo de un semisumergible.
La estructura de la organización se extendía desde Galicia, Portugal, Huelva, Cádiz, Málaga, Almería, Girona y Ceuta, pasando por Marruecos hasta las islas de Lanzarote, Gran Canaria, Fuerteventura y Tenerife.