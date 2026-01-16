Gonzalo Cabrera obtiene el XIII Premio Internacional de Acuarela Julio Quesada

El músico y pintor palmero Gonzalo Cabrera (Santa Cruz de La Palma, 1966) ha ganado el XIII Premio Internacional de Acuarela Julio Quesada, uno de los más destacados certámenes de esta técnica pictórica. El concurso contó con la participación de 68 autores, reafirmando su carácter internacional con obras procedentes de España, México, Portugal, Francia y Perú.
Riachuelo, la obra premiada, es el resultado de la vinculación del autor con la Caldera de Taburiente desde la infancia, compartida con artistas como Francisco Concepción y otros compañeros de la pintura, entre ellos su padre. La obra es fruto de la relación con la naturaleza a través de la práctica del plein air, donde surge la primera impronta creativa al respirar el color, la luz y la atmósfera del lugar.
La acuarela formará parte de una exposición, junto a otros trabajos seleccionados y premiados, que podrá visitarse a partir del 31 de enero en la sala de exposiciones de la Fundación Cooperativa Eléctrica San Francisco de Asís, en la localidad de Crevillent (Alicante).
Este certamen se creó en el año 2000 para rendir homenaje al destacado pintor a la acuarela Julio Quesada Guilabert. En estos años han conseguido el galardón pintores de fama internacional como Salvador Gómez, Joaquín Ureña, Juan Moreno Aguado, Francisco Gómez de Castro o el portugués Julio M. Jorge, entre otros. El premio está dotado con 3.000 euros y diploma acreditativo.
LENGUAJE
Si bien es en el ámbito de la música donde Gonzalo Cabrera ha desarrollado principalmente su carrera artística (en la actualidad es violinista en la Sinfónica de Tenerife y profesor en la escuela de música La Garrapatea), desde muy temprana edad la pintura ha ido de su mano, sintiéndose profundamente atraído por el mundo del color y el dibujo. Los nexos entre música y pintura, las similitudes esenciales en los procesos creativos e interpretativos, han influido en la mirada personal, favoreciendo la comprensión e interiorización de su lenguaje plástico.
La acuarela galardonada representa, desde el punto de vista del autor, una incursión esencial en la experimentación técnica continua que lo ha conducido a la construcción de su lenguaje, influido por la música, en una mirada donde las fronteras entre música y pintura se disuelven para conformar un único lenguaje expresivo.