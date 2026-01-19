Graciela Lingeri publica ‘El sombrero rojo’, un cuento para escuchar a la infancia

La librería Agapea del Centro Comercial El Trompo, en La Orotava, será este martes escenario, a partir de las 18.00 horas, de la presentación del libro El sombrero rojo, una obra de la autora argentina afincada en Tenerife Graciela Lingeri. El acto contará con la presencia de la escritora, que compartirá con el público asistente el origen y el sentido de este volumen dirigido especialmente a niños y niñas, familias y educadores, que cuenta con el apoyo de la Fundación DIARIO DE AVISOS.
EL ORIGEN
El sombrero rojo nació en un contexto muy particular: los primeros meses de la pandemia del coronavirus COVID-2019, que irrumpió en todo el planeta a partir de 2020. “Este cuento surgió con el fin de entretener a Tomás, mi nieto”, explica Graciela Lingeri. Fue precisamente él quien aportó algunos de los elementos clave de la historia, como la presencia de un dragón y la aparición de un sombrero rojo, “con el que cambiarían las cosas que no le gustaban”, detalla la autora argentina.
La obra invita a pensar sobre las emociones, los conflictos y la importancia del diálogo entre adultos y pequeños
Como consecuencia de ese juego narrativo entre nieto y abuela, el relato fue tomando forma de manera paulatina hasta convertir al sombrero en el gran símbolo del libro, que cuenta con el cuidado diseño y edición del ilustrador tinerfeño Jesús Rodríguez, Suja.
De esta manera, según pone de relieve Graciela Lingeri, el sombrero rojo “se transformó en la metáfora del intento por cambiar las cosas que no nos gustan, en una herramienta para animarnos y lograr una vida mejor”.
Con una trayectoria profesional ligada a la docencia y a la psicología social, la autora residente en Tenerife introduce en cada historia que presenta preguntas abiertas que buscan implicar al lector. “Supongo que mi profesión fue impulsando las cuestiones que siguen a cada relato, como una forma de lograr que los lectores participen y se interroguen sobre decisiones y sentimientos”, explica.
El libro presenta a un grupo de niños que hacen circular el sombrero cada vez que surge un conflicto en clase o en su entorno cercano. De este modo, se abordan situaciones que resultan habituales en la infancia, como pueden ser la separación de los amigos, la mentira, la integración del diferente o la empatía. La autora subraya que la obra puede leerse de manera individual, pero también trabajarse en el aula o en familia “como disparador de emociones” y como oportunidad para el diálogo entre adultos y pequeños.
ATREVERSE A LOS CAMBIOS
“El sombrero rojo es una excusa para escuchar a los pequeños y un desafío para que el mundo adulto se disponga al juego de atreverse a los cambios”, afirma Lingeri, que invita a lectores de todas las edades a acercarse mañana martes a Agapea para descubrir un cuento donde la imaginación se convierte en una puerta abierta a la reflexión.