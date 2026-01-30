Grandes nombres y nuevas miradas, en la cartelera

Esta semana, las salas de cine se llenan de esperados estrenos, entre los que destacan: la multipremiada Marty Supreme, el nuevo y sorprendente thriller de Sam Raimi, Enviad ayuda (Send Help); la esperada comedia Aída y vuelta; la producción canaria La lucha; La chica zurda, dirigida por Shih-Ching Tsou y coescrita junto al oscarizado Sean Baker (Anora); y Franz Kafka, biopic de la cineasta polaca Agnieszka Holland. Una oferta de películas muy distintas que prometen emoción, risas y acento canario.
Con nueve nominaciones a los premios Óscar, Marty Supreme marca el debut en solitario de Josh Safdie, el aclamado codirector de Diamantes en bruto. Junto a Gwyneth Paltrow y Odessa A’Zion, Timothée Chalamet encarna a Marty Mauser, un joven con una ambición desbordante que sueña con alcanzar la grandeza en el Nueva York de los años 50. En esta historia de talento, deseo y espectáculo, un carismático buscavidas del tenis de mesa luchará por hacerse un nombre en un mundo donde el éxito lo es todo.
Del legendario Sam Raimi, creador de Posesión infernal y la trilogía Spider-Man, llega Enviad ayuda (Send Help), una nueva y sorprendente mezcla de géneros. Protagonizada por Rachel McAdams y Dylan O’Brien, la película combina humor negro, tensión psicológica y pura supervivencia. Dos compañeros de trabajo quedan atrapados en una isla desierta tras un accidente aéreo, donde deberán enfrentarse a su pasado —y el uno al otro— si quieren salir con vida.
El fenómeno Aída salta al cine
Regresa una de las comedias más queridas de la televisión española en Aída y vuelta, una película que reúne a Carmen Machi, Paco León, Miren Ibarguren, Mariano Peña y a todo el barrio al completo. Con alrededor de cien intérpretes, mezcla ficción y metacine para celebrar el fenómeno Aída. Entre risas, rodajes imposibles y un humor muy reconocible, Aída y vuelta reflexiona sobre la fama, los límites de la comedia y el oficio del cómico.
La lucha: emoción y raíces canarias
Además, tras su aplaudida première en el Festival de San Sebastián, llega a los cines La lucha, la nueva película del canario José Alayón, un retrato poderoso sobre la identidad y la herencia emocional. Con un casting formado por luchadores y luchadoras reales, como Tomasín Padrón, Yazmina Estupiñán e Inés Cano, el filme captura la fuerza y la poesía del deporte más emblemático del Archipiélago. Ambientada en Fuerteventura, a través de la historia de un padre y una hija unidos por la lucha canaria, la película habla de resistencia, tradición y amor familiar frente a la pérdida. La cinta está filmada en formato de película de 16mm, con Mauro Herce como director de fotografía, ganador del Goya por Lo que arde y nominado en la próxima edición de los premios en su especialidad por Sirat.
Cine de autor con sello internacional
También se estrena este viernes, después de su paso por la Semana de la Crítica de Cannes y la Seminci, La chica zurda, dirigida por la taiwanesa Shih-Ching Tsou y coescrita junto al oscarizado Sean Baker (Anora). Rodada íntegramente con iPhone y ambientada en el bullicioso mercado nocturno de Taipéi, la película destaca por su autenticidad visual y su energía natural. Propone un retrato íntimo sobre la familia, las supersticiones y la lucha cotidiana de tres generaciones de mujeres, inspirado en vivencias personales de Tsou.
De otro lado, la aclamada directora polaca Agnieszka Holland firma Franz Kafka, una mirada audaz y profundamente humana del célebre autor checo. Protagonizada por el debutante Idan Weiss, la película sitúa al escritor en el tránsito entre su carrera como abogado y su vocación literaria, atrapado entre la rigidez social y su mundo interior.