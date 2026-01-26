sucesos

Se hace pasar por otra personas tras ser pillado por la Guardia Civil ‘liándose un porro’ en el sur de Tenerife

El presunto autor fue detenido por delito contra la salud pública
Agentes de la Guardia Civil pertenecientes a la Compañía de Playa de las Américas, han detenido a un varón, vecino del municipio de Arona, como presunto autor de un delito contra la salud pública, en su modalidad de tráfico de drogas y otro de falsedad documental.

Los agentes prestaban servicio por la zona de Costa del Silencio, cuando sorprendieron al acusado mientras se estaba haciendo un cigarro-porro, los agentes se acercan para identificarlo y ante su actitud evasiva y nerviosa, procedieron a realizar un cacheo superficial de sus pertenencias, localizando entre las mismas 18 bolsitas individuales con polen de hachís, 205 euros en billetes fraccionados y bolsitas transparentes individuales iguales a las que portaban el hachís.

Los agentes comprueban la documentación personal que aporta para identificarse, a través de una foto en el teléfono móvil, verificando que la misma no concuerda con la original.

El detenido, junto con las diligencias instruidas, ha sido puesto a disposición la Autoridad Judicial competente.

