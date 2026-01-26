Se hace pasar por otra personas tras ser pillado por la Guardia Civil ‘liándose un porro’ en el sur de Tenerife

Agentes de la Guardia Civil pertenecientes a la Compañía de Playa de las Américas, han detenido a un varón, vecino del municipio de Arona, como presunto autor de un delito contra la salud pública, en su modalidad de tráfico de drogas y otro de falsedad documental.
Los agentes prestaban servicio por la zona de Costa del Silencio, cuando sorprendieron al acusado mientras se estaba haciendo un cigarro-porro, los agentes se acercan para identificarlo y ante su actitud evasiva y nerviosa, procedieron a realizar un cacheo superficial de sus pertenencias, localizando entre las mismas 18 bolsitas individuales con polen de hachís, 205 euros en billetes fraccionados y bolsitas transparentes individuales iguales a las que portaban el hachís.
Los agentes comprueban la documentación personal que aporta para identificarse, a través de una foto en el teléfono móvil, verificando que la misma no concuerda con la original.
El detenido, junto con las diligencias instruidas, ha sido puesto a disposición la Autoridad Judicial competente.