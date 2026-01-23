Nuevo golpe de la Guardia Civil al tráfico de drogas en Canarias: casi 900 kilos de hachís

Gracias a la colaboración e intercambio de información con la Dirección General de Vigilancia del Territorio del Reino de Marruecos (DGST), la Guardia Civil ha logrado frustrar la introducción de una importante cantidad de droga en territorio español, concretamente en la isla de Fuerteventura.
La operación, desarrollada durante la noche del pasado 10 de diciembre de 2025, culminó con la aprehensión de 877 kilogramos de hachís, la detención de tres personas y la intervención de varios vehículos y una embarcación semirrígida empleada para el traslado de la sustancia estupefaciente.
La actuación se enmarca dentro de la Operación ‘Puerto Nuevo’, llevada a cabo por diferentes unidades de la Guardia Civil, entre las que destacan los Equipos de Policía Judicial de Puerto del Rosario y Gran Tarajal, el Equipo Básico de Información de Fuerteventura y otras unidades pertenecientes a la Compañía Territorial de Fuerteventura.
La investigación se inició a raíz de la información proporcionada por la DGST marroquí, fruto de la estrecha cooperación existente entre ambos países en la lucha contra el tráfico de drogas y la delincuencia organizada.
A partir de este intercambio, los equipos investigadores comenzaron un seguimiento discreto sobre un grupo criminal asentado en la isla majorera, cuyos movimientos despertaron la sospecha de una inminente operación de narcotráfico.
Tras semanas de intensas gestiones operativas y de inteligencia, los investigadores determinaron que la noche del 10 de diciembre sería la elegida por el grupo para introducir la droga a través de una playa del sur de la isla. Con esta información, se desplegó un dispositivo especial destinado a interceptar el alijo y detener a los implicados.
Operativo de la Guardia Civil
Durante el operativo, los agentes observaron un incremento inusual de actividad en la zona, coincidiendo con la aproximación a la costa de una embarcación semirrígida de unos ocho metros de eslora, equipada con un potente motor fuera borda.
Las difíciles condiciones meteorológicas, propias de los días previos al impacto de la borrasca Emilia, complicaron su llegada a tierra. Instantes después del desembarco, los equipos de vigilancia detectaron una furgoneta comercial de grandes dimensiones que abandonaba el lugar a gran velocidad.
El vehículo fue rápidamente interceptado y sus tres ocupantes fueron detenidos. En el interior del vehículo se hallaron 23 fardos de arpillera que contenían supuesto hachís, con un peso total aproximado de 877,1 kilogramos. Además de la sustancia intervenida, la Guardia Civil incautó dos vehículos terrestres y la embarcación utilizada en el transporte, junto a varios terminales telefónicos y dispositivos de geolocalización empleados por los acusados.
Tras la instrucción de las diligencias correspondientes, los tres detenidos fueron puestos a disposición del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 8 de Puerto del Rosario, a través de la Fiscalía de Puerto del Rosario (Las Palmas), que interesó su ingreso en prisión comunicada y sin fianza. La medida fue acordada por el juez, decretándose su traslado al Centro Penitenciario de Tahiche (Lanzarote).
La Guardia Civil subraya que el éxito de esta operación ha sido posible gracias a la eficaz coordinación entre las unidades participantes y la cooperación internacional mantenida con la Dirección General de Vigilancia del Territorio del Reino de Marruecos, reforzando así el compromiso conjunto en la lucha contra el tráfico de drogas y las redes criminales que operan entre ambas orillas.