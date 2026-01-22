sucesos

Huidos y buscados: lanzan ‘alertas rojas’ tras la incautación en Tenerife del mayor alijo de cocaína de Europa

Turquía pide a Interpol la búsqueda internacional de tres sospechosos implicados en la operación que acabó con 10 toneladas de droga intervenidas
La Fiscalía de Turquía ha emitido este jueves órdenes de arresto contra tres personas que estarían en el extranjero como parte de las investigaciones en torno a la incautación a principios de enero al oeste de Canarias de un mercante con cerca de diez toneladas de cocaína a bordo cuando navegaba desde Brasil con destino a Europa.

Así, la Fiscalía de Estambul ha afirmado que hay procedimientos en marcha contra un total de 12 sospechosos, antes de afirmar que cree que tres de ellos están en el extranjero, por lo que ha iniciado procedimientos para emitir ‘alertas rojas’ a través de la Interpol, tal y como ha recogido la agencia estatal turca de noticias, Anadolu.

En este sentido, ha recalcado que siete personas fueron ya detenidas por cargos de establecer una organización criminal, tráfico de drogas y blanqueo de fondos obtenidos a través de actividades criminales, en el marco de la investigación abierta a raíz de la citada operación en España, llevada a cabo el 7 de enero.

El alijo de este barco supone el mayor realizado por la Policía Nacional en toda su historia en alta mar.

El mercante que transportaba la droga fue abordado en aguas del Océano Atlántico por agentes del GEO, que detuvieron a los 13 tripulantes e intervinieron un arma de fuego, además de los estupefacientes.

