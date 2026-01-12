‘Hamlet-a’: un experimento teatral que llevan a cabo 11 mujeres mayores de 50 años

Tenerife alberga en marzo la primera edición del Festival Impulso Creativo, una nueva cita cultural especializada en procesos creativos que nace con el objetivo de convertir la Isla en un espacio de referencia para la investigación artística, el pensamiento y la creación contemporánea. El festival, ideado y dirigido por la creadora escénica Bibiana Monje desde su compañía Impulso, se desarrollará del 12 al 22 de marzo en distintos espacios y municipios de la Isla, como La Laguna, Santa Cruz de Tenerife y La Orotava.
CONFRONTACIÓN CONTEMPORÁNEA
Como punto de partida, el festival ha puesto en marcha su primer experimento teatral: Hamlet-a, una reinterpretación del clásico de William Shakespeare cuyos ensayos comenzaron el 8 de enero en el Teatro Unión Tejina (La Laguna). Hamlet-a no es una adaptación convencional del texto del dramaturgo inglés, sino una confrontación contemporánea con el clásico desde la voz, el cuerpo y la memoria de 11 mujeres mayores de 50 años, muchas de ellas sin experiencia escénica previa. El proyecto se articula en torno a una pregunta central: ¿qué significa hoy Hamlet cuando quien sostiene el espejo es una mujer mayor?
Tras una convocatoria abierta que recibió más de 50 solicitudes, el elenco fue seleccionado el pasado diciembre. Desde este mes de enero, las participantes están trabajando en un proceso de creación colectiva en el que la experiencia personal de cada una de ellas se convierte en material escénico. Cada intérprete encarna una Hamlet posible, al tiempo que aborda cuestiones como la duda, la culpa, la lucidez, la rabia o el deseo, a través de una dramaturgia abierta que combina palabra, cuerpo, voz, música y silencio.
La experiencia cuenta con el apoyo del Cabildo de Tenerife, a través de su línea de ayudas a producciones escénicas, y se está desarrollando principalmente en el Teatro Unión Tejina y la Sala El Proceso, ambos espacios situados en La Laguna. Uno de los ejes fundamentales de Hamlet-a es su dimensión comunitaria y social. A lo largo de su desarrollo se estarán llevando a cabo talleres y laboratorios de formación artística -voz, cuerpo, interpretación, caracterización y proceso escénico-, dirigidos a las 11 mujeres participantes en el proyecto.
LUGAR DE APRENDIZAJE
Además, estos espacios se abrirán también a las mujeres que se presentaron a la convocatoria y no fueron seleccionadas, permitiéndoles asistir gratuitamente a determinados ensayos y laboratorios como forma de retorno, cuidado comunitario y acceso a la experiencia escénica. De este modo, la propuesta trasciende la producción de un espectáculo y concibe el proceso creativo como un lugar de aprendizaje, encuentro y empoderamiento colectivo.
El universo sonoro de Hamlet-a estará sostenido por el coro Alter Voces, que hará de hilo conductor del espectáculo. La dirección musical corre a cargo de Agustín M. y Francisco Curbelo, quienes construyen un espacio sonoro en vivo que dialoga con las escenas y aporta polifonía, humor y una dimensión ritual al conjunto.
ESCENARIO DIGITAL
Impulso Creativo nace con la voluntad de visibilizar los procesos creativos, abriendo los backstage y los modos de trabajo al público. Por ello, tanto la plasmación de Hamlet-a como el conjunto del festival serán documentados en vídeo, generando contenidos que formarán parte de un escenario digital accesible más allá del territorio insular.
Este espacio virtual permitirá seguir de cerca ensayos, laboratorios, entrevistas y otros materiales, ampliando el alcance del festival y reforzando su identidad como un proyecto cultural centrado en el cómo se crea y no únicamente en el resultado y la exhibición escénica.
Como parte de esta línea de trabajo, el domingo 15 de marzo se estrenará en el Espacio La Granja, en la capital tinerfeña, un documental que recoge el proceso creativo de Hamlet-a. El espectáculo tendrá, además, dos únicas funciones en el Teatro Leal de La Laguna: una muestra abierta el jueves 12 de marzo, coincidiendo con la inauguración del festival, y una función de cierre el domingo 22.
Entre ambas fechas se desarrollará la programación al completo de la primera edición de Impulso Creativo, que incluirá otros experimentos teatrales, jornadas de pensamiento creativo y encuentros en torno a la creación contemporánea.
Para consultar la programación al detalle, los espacios participantes y las actualizaciones del festival, la organización cuenta con el enlace web https://impulsoproducciones.com/festival-impulso-creativo/, donde se van a ir publicando de forma progresiva los contenidos, calendarios y materiales vinculados a los procesos creativos de esta primera edición.