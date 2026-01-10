El Cabildo propone un recorrido por la historia de Santa Cruz de Tenerife

El Organismo Autónomo de Museos y Centros (OAMC) del Cabildo, a través del Museo de Historia y Antropología de Tenerife (MHAT), invita a conocer la historia de Santa Cruz visitando el Centro de Interpretación Castillo de San Cristóbal, situado bajo la plaza de España. Esta propuesta permite recorrer los vestigios de la antigua muralla de la ciudad y conocer el sistema defensivo que protegió la Isla.
El centro de interpretación permite descubrir los restos de la muralla del castillo y recorrer una galería subterránea que contextualiza la historia de la fortificación, desde su construcción, hacia 1575, hasta su demolición en 1928. Además, se destaca la silueta de la planta del castillo sobre el suelo del lago de la plaza, evocando la presencia de la emblemática construcción que hasta hace unos años solo era recordada por la calle que lleva su nombre.
El consejero insular de Cultura, Museos y Deportes, José Carlos Acha, anima a visitar el centro para “para regalar tiempo de ocio y cultura, y ampliar los horizontes del conocimiento mientras nos reencontramos con un episodio histórico que marcó el devenir de Tenerife y de las Islas: la batalla de 1797”. “Este recorrido breve y gratuito -señala- conecta pasado y presente en pleno corazón de la ciudad; es ideal para compartir en familia y acercarse a la historia de manera amena y enriquecedora”.
Uno de los atractivos principales del centro es el legendario cañón de bronce El Tigre, una pieza de artillería del siglo XVIII, de unos tres metros de largo y 2.000 kilos de peso, trasladada desde el Museo Histórico Militar de Canarias. El cañón rememora el lugar que ocupaba la noche del 24 de julio de 1797, cuando truncó las aspiraciones británicas de conquistar Santa Cruz de Tenerife. La tradición popular cuenta que fue El Tigre el que hirió al almirante Horacio Nelson, arrebatándole un brazo, convirtiéndose en símbolo de la gesta y metáfora del valor y resistencia del pueblo tinerfeño.
El centro de interpretación abre al público de lunes a sábado, de 10.00 a 18.00 horas, excepto festivos, siendo el último acceso 15 minutos antes del cierre. La entrada es gratuita y permite revivir un capítulo decisivo de la historia de Tenerife mientras se recorre una de las plazas más emblemáticas de Santa Cruz.
En el enlace web https://www.museosdetenerife.org/mha-museo-de-historia-y-antropologia/museo/castillo-san-cristobal/ puede consultarse más información.