El Hospital de La Candelaria instala una nueva sala de estímulos con luces, sonidos y aromas

El Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, centro adscrito a la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, ha destinado 75.000 euros a la instalación de una sala multisensorial en su servicio de Psiquiatría, con el fin de generar un espacio terapéutico donde velar por el bienestar emocional y físico de los pacientes, mediante actividades guiadas que les permitan desarrollar sus sentidos.
La sala multisensorial utiliza de forma controlada estímulos como luces, sonidos, aromas, texturas y movimientos, aplicados en contextos terapéuticos, rehabilitadores y educativos. Estos elementos se adaptan a las necesidades de cada persona, con el fin de promover la estimulación e integración sensorial como herramientas para mejorar la calidad de vida, favoreciendo la relajación, la gestión emocional y el autocontrol.
Estos espacios son reconocidos como herramientas de amplia utilidad para tratar a adultos con patologías como el autismo, la parálisis cerebral, trastornos mentales y adicciones, depresión, trastornos del desarrollo y dolor crónico, entre otras.
El espacio incorpora nuevos materiales y tecnologías destinados a la estimulación visual con proyectores de imágenes y efectos de luz, columnas de agua y burbujas o fibra óptica; estímulos activos con sonidos de agua o música; experiencias táctiles con pelotas o materiales diversos; experiencias olfativas con difusores de aromas; o experiencias propioceptivas con colchonetas de goma o agua, camas o piscinas de bolas.
La estimulación sensorial que se consigue en estas salas, ayuda a las personas que presentan alguna alteración cognitiva a interactuar con el entorno, a mejorar la conciencia corporal y reforzar la percepción de sí mismas.
Uso de la sala
Los pacientes ingresados en la planta de agudos del servicio de Psiquiatría utilizarán la sala multisensorial en sesiones individuales de entre treinta y cuarenta minutos, que se enfocarán en la evaluación de los perfiles sensoriales, identificando sus necesidades para crear experiencias adaptadas individualmente, lo que les permitirá desvincularse de pensamientos intrusivos o emociones perturbadoras, favoreciendo un estado de calma y relajación.
Asimismo, se realizarán sesiones grupales de entre seis y ocho pacientes, donde se trabajará la relajación a través de prácticas de mindfulness y técnicas de respiración, con el fin de trabajar estrategias de manejo de la ansiedad y de regulación emocional para alinearse con los objetivos del proyecto de salud mental, que subrayan la necesidad de fomentar el autocontrol y la autorregulación emocional.