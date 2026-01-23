Ictus: el papel de la rehabilitación visual

El doctor Vicente Martín-Montañez lleva más de 2 años en IRVO (Instituto de Rehabilitación Visual y Optometría de Canarias) rehabilitando la visión a pacientes que han sufrido un daño cerebral, como el ictus. El ictus es una de las principales causas de discapacidad adquirida en adultos. Tras el episodio agudo, la rehabilitación suele centrarse en la recuperación motora, del lenguaje o del equilibrio. Sin embargo, existe un aspecto fundamental que en muchos casos pasa desapercibido: la visión.
Más del 60 % de las personas que han sufrido un ictus presentan algún tipo de alteración visual. Aun así, estas secuelas no siempre se detectan ni se abordan de forma específica, pese al impacto que tienen en la autonomía y la calidad de vida.
Las consecuencias visuales tras un ictus pueden ser muy variadas. Entre las más frecuentes se encuentran la visión doble, problemas de oculomotricidad, que dificultan los movimientos de los ojos en lectura, alteraciones acomodativas que afectan al enfoque, y limitaciones del campo visual.
En IRVO se trabaja de forma específica en la rehabilitación de pacientes con ictus, comenzado con una completa evaluación visual como parte clave del proceso de recuperación funcional. A partir de esta evaluación se diseña un plan individualizado de rehabilitación visual, adaptado a las necesidades de cada paciente y coordinado con el resto del proceso rehabilitador. El objetivo no es solo mejorar la visión, sino favorecer la funcionalidad, la autonomía y la confianza en el día a día.
Integrar la rehabilitación visual en el abordaje del ictus supone un paso más hacia una recuperación verdaderamente global del paciente.
IRVO (Instituto de Rehabilitación Visual y Optometría de Canarias) Avda San Sebastían 72, Santa Cruz de Tenerife 620 376 655