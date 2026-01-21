El 112 da la última hora sobre el incendio en La Laguna

Una mujer de 63 años ha sido trasladada al hospital este miércoles tras verse afectada por el incendio de una vivienda en el municipio de San Cristóbal de La Laguna.
El incidente ha tenido lugar en el Camino Lomo Largo sobre las 13:48 horas, momento en el que el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias recibió varias llamadas alertando de un fuego en una vivienda.
Tras la activación del dispositivo de emergencia por parte del 112, se desplazaron hasta el lugar efectivos del Consorcio de Bomberos de Tenerife, Policía Local, Policía Nacional y una ambulancia de soporte vital básico del SUC.
Los bomberos realizaron las labores de extinción de las llamas y procedieron a la ventilación del inmueble afectado por el incendio.
Por su parte, el personal sanitario del SUC atendió a la mujer, que en el momento inicial de la asistencia presentaba una intoxicación de carácter moderado por inhalación de humo.
Tras ser valorada y asistida en el lugar, la afectada fue trasladada en una ambulancia de soporte vital básico al Hospital Universitario de Canarias.
Los cuerpos policiales colaboraron con los recursos de emergencia y se hicieron cargo de las diligencias correspondientes.