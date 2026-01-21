sucesos

Alertan de un incendio en La Laguna

Una ambulancia del SUC se ha desplazado hasta el lugar
Alertan de un incendio en La Laguna
Alertan de un incendio en La Laguna. Bomberos de Tenerife (archivo)
WhatsAppTelegramRedditLinkedIn

Varias llamadas a los servicios de emergencia han alertado este miércoles de un incendio en una vivienda situada en el Camino Lomo Largo, en el municipio de San Cristóbal de La Laguna, en Tenerife.

Según la información facilitada por el 112 Canarias, en el lugar de los hechos actúan Bomberos de Tenerife, Policía Local de La Laguna y Policía Nacional.

  1. Incendio en un edificio okupado en La Laguna. Sergio MéndezIncendio en un edificio okupado en La Laguna
  2. Arde un coche en la TF-1. DAArde un coche en la TF-1

Además, el Servicio de Urgencias Canario (SUC) ha desplazado una ambulancia de forma preventiva.

Por el momento no han trascendido más datos sobre el alcance del incendio ni sobre posibles personas afectadas.

WhatsAppTelegramRedditLinkedIn

TE PUEDE INTERESAR

NOTICIAS RELACIONADAS

HemerotecaHemeroteca
PublicidadPublicidad
EsquelasEsquelas
HemerotecaHemeroteca
PublicidadPublicidad
EsquelasEsquelas