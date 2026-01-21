Alertan de un incendio en La Laguna

Varias llamadas a los servicios de emergencia han alertado este miércoles de un incendio en una vivienda situada en el Camino Lomo Largo, en el municipio de San Cristóbal de La Laguna, en Tenerife.
Según la información facilitada por el 112 Canarias, en el lugar de los hechos actúan Bomberos de Tenerife, Policía Local de La Laguna y Policía Nacional.
Además, el Servicio de Urgencias Canario (SUC) ha desplazado una ambulancia de forma preventiva.
Por el momento no han trascendido más datos sobre el alcance del incendio ni sobre posibles personas afectadas.