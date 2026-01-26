Todo lo que se sabe hasta el momento sobre el incendio mortal en La Laguna

Un hombre, de 74 años, ha fallecido este lunes tras declararse un incendio en una edificio de viviendas ubicado en la calle Elías Serra Rafols, en el municipio de La Laguna, según informaron a primera hora de este lunes efectivos de la Policía Local municipal a los medios.
En la emergencia han operado efectivos de emergencia, entre ellos de los Bomberos de Tenerife, de la Policía Nacional, la Policía Local y ambulancias del Servicio de Urgencias Canario.
La incidencia provocó, además, la evacuación al Hospital Universitario de Canarias de una madre, de 24 años, y su bebé, de 23 meses, por inhalación de humo leve.
Poco después de la llegada de los efectivos, el incendio pudo quedar extinguido, que calcinó una vivienda y afectó a zonas comunes del edificio.
En paralelo, ya se ha facilitado el acceso a varios vecinos y vecinas del edificio afectado, según han avanzado fuentes de la corporación municipal a los medios.
Asimismo, el acceso a las viviendas del edificio afectado se ha realizado de manera limitada por parte del personal técnico de Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de La Laguna, exceptuándose así las viviendas más cercanas al incidente, que tendrán que esperar a que las condiciones de seguridad permitan el regreso.