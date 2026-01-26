Muere un hombre en el incendio de un edificio en La Laguna

Un hombre de 74 años ha fallecido este lunes tras declararse un incendio en un edificio de cuatro viviendas en La Laguna, ubicado en la calle Elías Serra Rafols, en la zona del Cuadrilátero. El suceso se produjo a primera hora de la mañana y ha movilizado a numerosos recursos de emergencia.
Según ha informado el 112 Canarias, la alerta se recibió a las 07:39 horas, tras detectarse el incendio en el interior de una de las viviendas. Hasta el lugar se desplazaron Bomberos de Tenerife, efectivos de la Policía Local de La Laguna y personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC).
La Policía Local confirmó el fallecimiento de un hombre en el interior del edificio como consecuencia del incendio. Además, una madre de 24 años y su bebé de 23 meses han tenido que ser trasladados al Hospital Universitario de Canarias por inhalación de humo leve. Por seguridad, se ha procedido a la evacuación el edificio contiguo.
A esta hora, los bomberos continúan trabajando en la extinción total de las llamas y en las labores de ventilación del edificio, mientras que los cuerpos de seguridad mantienen acordonada la zona para garantizar la seguridad de los vecinos y facilitar el trabajo de los equipos de emergencia.
Por el momento, se desconocen las causas del incendio y no se descarta que se inicie una investigación para esclarecer el origen del fuego.