Muere la influencer Yulia Burtseva a los 38 años pocas horas después de someterse a una operación estética

La creadora de contenido italiana Yulia Burtseva ha muerto a los 38 años después de someterse a una operación de cirugía estética en una clínica privada de Moscú. La intervención tuvo lugar el pasado 4 de enero y, según las primeras informaciones, su estado se agravó de manera repentina poco después.
Ante el empeoramiento de su salud, Burtseva fue trasladada de urgencia a un hospital, donde finalmente se confirmó su fallecimiento. Hasta el momento no se han hecho públicos ni el tipo exacto de procedimiento al que fue sometida ni las causas médicas concretas de la muerte.
Investigación en curso
El Comité de Investigación de Moscú ha iniciado una investigación penal para aclarar si hubo posibles negligencias durante el tratamiento médico. Como parte de las diligencias, se han solicitado peritajes forenses y un examen médico que permita determinar si existe alguna responsabilidad por parte del centro sanitario.
Yulia Burtseva residía en Nápoles junto a su esposo y su hija pequeña. En redes sociales acumulaba más de 73.000 seguidores, con quienes compartía principalmente contenidos sobre su vida personal y familiar.
Pocas horas antes de la intervención, la influencer publicó un vídeo desde una cafetería de Moscú en la plataforma rusa VK. Ese fue el último contenido que compartió con sus seguidores.
Las autoridades mantienen abierta la investigación a la espera de los informes médicos que permitan esclarecer lo ocurrido.