Todo lo que se sabe sobre la microalga hallada por investigadores canarios que produce toxinas en el pescado

Un equipo del Instituto Multidisciplinar para el Estudio del Medio Ramón Margalef (IMEM) de la Universidad de Alicante (UA), en colaboración con investigadores de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), ha confirmado este miércoles, 14 de enero de 2026, la presencia del género Gambierdiscus en pescado de la costa peninsular española.
La detección se ha realizado en el litoral de Dénia y Xàbia (Alicante), tras localizar en aguas del Mediterráneo peninsular una microalga productora de ciguatoxinas.
El hallazgo se enmarca en los muestreos rutinarios de fitoplancton del Laboratorio Marino UA-Dénia (IMEM) y se suma al antecedente de 2017 en aguas de Islas Baleares, atribuido en el artículo a un equipo del IRTA.
En el estudio se identificó la especie Gambierdiscus australes, una microalga del grupo de los dinoflagelados marinos productora de ciguatoxinas.
Según explica la UA en el comunicado recogido, estas toxinas se asocian a una intoxicación alimentaria ligada al consumo de pescado que han acumulado un exceso de toxina en sus tejidos, conocida como ciguatera.
Muestreos : dónde, cuándo y qué encontraron
La investigación se desarrolló a partir de dos campañas realizadas en marzo y septiembre de 2023, con 12 estaciones distribuidas en seis zonas del litoral, tanto cerca de la costa (250 metros) como más alejadas (un kilómetro).
Los resultados, siempre según la información publicada, revelan la presencia de Gambierdiscus australes en el 75% de las muestras recogidas en marzo y en el 100% de las de septiembre, con abundancias entre 20 y 140 células por litro.
“El consumidor puede estar tranquilo”
El investigador principal, César Bordehore, subraya que “el consumidor puede estar tranquilo” porque las concentraciones encontradas “no son alarmantes” y porque australes “no es de las más tóxicas” dentro del género Gambierdiscus.
Además, recalca que existen medidas de prevención basadas en un análisis previo para evitar la entrada al mercado de pescado con niveles elevados de toxina, por lo que “el pescado que se distribuye es completamente seguro”.
La posible relación con la temperatura del mar
El artículo recoge también la interpretación de Bordehore: la presencia de este género en el Mediterráneo podría estar relacionada con el aumento de la temperatura del mar, al ser microalgas de origen en aguas tropicales calientes, y el calentamiento favorecería su expansión geográfica.
Eco internacional del hallazgo
La revista Harmful Algae News, boletín editado por la Comisión Oceanográfica Intergubernamental (IOC) de la UNESCO, se ha hecho eco del hallazgo del grupo investigador de la UA.