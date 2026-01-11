Así es el jardín vertical que el Cabildo de Tenerife estudia desde hace 7 meses para una carretera del Norte

El Cabildo de Tenerife lleva más de siete meses valorando la posibilidad de crear un jardín vertical en la ladera de Martiánez, junto a la TF-31, con el objetivo de reducir el impacto visual del hormigón armado del canal construido en esta vía.
Se trata de una infraestructura necesaria para permitir que el agua discurra por encima de la calzada y del paseo peatonal adyacente, pero cuyo acabado ha generado debate por su integración paisajística.
La iniciativa fue planteada por el concejal de Ciudad Sostenible, David Hernández, tras la reapertura de la carretera en mayo del pasado año.
Desde entonces, según explica, la propuesta no ha obtenido respuesta por parte del área de Carreteras, a pesar de que existía un acuerdo previo. “Habíamos acordado con el consejero Dámaso Arteaga que debía embellecerse con piedra vista, vegetación autóctona o endémica a ser posible”, subraya.
Una propuesta sin respuesta y una nueva solicitud
Ante el tiempo transcurrido sin avances, el edil confirma que se ha remitido un nuevo oficio a la Corporación insular para que la propuesta vuelva a ser considerada. Lo hace, asegura, porque se trata de una actuación de bajo coste y sin necesidad de obra. “No supone una gran inversión ni tampoco requiere intervención constructiva; es, más bien, cuestión de voluntad”, sostiene.
El objetivo es integrar visualmente la estructura levantada en la TF-31, incluida dentro del proyecto de encauzamiento hidráulico del barranco de Los Pastores, sin alterar su función técnica.
Una obra que ha mejorado la seguridad de la vía
Sobre el resultado funcional de la infraestructura, Hernández destaca que la solución adoptada ha sido técnicamente eficaz.
A pesar de las lluvias abundantes registradas en las últimas semanas, señala que no ha sido necesario cerrar la carretera ni se han producido desprendimientos de piedras, como ocurría en años anteriores. “Se ha garantizado la seguridad de los vehículos y de los peatones”, afirma.
Esta valoración coincide con la de fuentes del Cabildo de Tenerife, que apuntan que existe la voluntad de la Corporación de integrar la infraestructura en el paisaje de la zona en la medida de lo posible.
Una inversión de 600.000 euros en una vía clave
Desde el área insular también se subraya el buen comportamiento de una obra que supuso una inversión de 600.000 euros y que ha permitido mejorar las condiciones de seguridad en una de las principales vías de acceso a la localidad turística.
Por este tramo circulan más de 25.000 vehículos, según el momento y la época del año, y hasta la ejecución del proyecto era frecuente el cierre de la carretera debido a los desprendimientos.
Ahora, con la estabilidad garantizada, el debate se traslada al plano estético: cómo compatibilizar una infraestructura necesaria con el entorno. Y es ahí donde el jardín vertical, planteado hace siete meses, vuelve a situarse sobre la mesa.