El Cabildo valora desde hace siete meses crear un jardín vertical en la TF-31

El Cabildo de Tenerife lleva desde hace más de siete meses valorando la creación de un jardín vertical en la ladera de Martiánez para evitar el impacto visual del hormigón armado del canal que fue necesario construir en la TF-31 para que el agua discurra por encima de la calzada y del paseo peatonal adyacente.
La propuesta fue trasladada por el concejal de Ciudad Sostenible David Hernández, tras la apertura de la vía, en mayo del pasado año, y todavía no ha obtenido respuesta por parte del área de Carreteras, pese a que “habíamos acordado con el consejero Dámaso Arteaga que debía embellerse con piedra vista, vegetación autóctona o endémica a ser posible”, subraya.
Debido al tiempo que ha transcurrido, el edil confirma que se ha enviado un nuevo oficio a la Corporación insular para que se tenga en cuenta la iniciativa “sobre todo porque no supone una gran inversión ni tampoco requiere de obra sino más bien, es cuestión de voluntad”, sostiene.
Respecto a la estructura levantada en la TF-31, incluida en el proyecto de encauzamiento hidráulico del barranco de Los Pastores, subraya que ha sido una solución técnica exitosa porque a pesar de las lluvias abundantes registradas las últimas semanas no ha sido necesario cerrar la carretera, ni se han caído piedras como años anteriores, garantizando la seguridad de los vehículos y peatones”.
Con esto último también coinciden las fuentes consultadas en el Cabildo de Tenerife, que añaden que “está en el ánimo de la Corporación insular la intención de integrar en la medida de lo posible la infraestructura al paisaje de la zona”.
Del mismo modo, desde el área se hace una valoración positiva del comportamiento de la obra que supuso una inversión de 600.000 euros y que permite mejorar las condiciones de seguridad de una de las principales vías de acceso a la localidad turística por la que circulan más de 25.000 vehículos dependiendo del tramo y la época del año y que hasta entonces era necesario cerrar debido a los desprendimientos en este tramo.