televisión

Jonathan Pérez Padrón visita ‘La fortuna de hacer fortuna’, en Atlántico Televisión

Hablará del origen y la evolución de Hidramar, desde sus inicios como taller hasta convertirse en un grupo de astilleros con presencia en las Islas y en mercados internacionales
Jonathan Pérez Padrón, director ejecutivo de Hidramar, visitará esta noche los estudios de Atlántico Televisión para participar en una entrevista en el programa La fortuna de hacer fortuna, que conduce Antonio Salazar. En ella hablará del origen y la evolución de la empresa, desde sus inicios como taller hasta convertirse en un grupo de astilleros con presencia en las Islas y en mercados internacionales, así como de los retos y las perspectivas de futuro en la industria naval.

