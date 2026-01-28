Jorge Peñate y Luis Martín presentan Dos Naifes en Madrid Fusión

Jorge Peñate y Luis Martín, chefs del restaurante Dos Naifes, ubicado en el Red Level Hotel Gran Meliá Palacio de Isora, en Guía de Isora, presentaron en Madrid Fusión el cambio de nombre del restaurante que el año pasado logró un Sol de la Guía Repsol y que se denominaba Las Terrases by Jorge Peñate.
Los chefs, que llevan 20 años juntos trabajando y se consideran como hermanos, ofrecieron su versión marina del puchero canario en la que emplearon un cherne; un túnido canario sobre crema de arvejas con gamba canaria y sofrito de chorizo marino; la marbonara de calamar con erizo y yema a baja temperatura que tantas alegrías les ha dado; y el estofado de pulpo tradicional con pimienta palmera y cebolla encurtida. De postre, una versión del quesillo canario, un dulce delicioso según comentaron los asistentes a este primer almuerzo celebrado en el espacio del restaurante.
Los vinos que acompañaron la propuesta procedieron de Bodega Estrada (D.O. Ycoden Daute Isora), Los Frontones de Bodega Piedra Fluida (D.O.P. Islas Canarias) y El Lomo Vendimia seleccionada de la bodega del mismo nombre de la DOP Islas Canarias.
Dos Naifes es la historia de una dualidad: dos chefs, dos manos, dos miradas, y dos sensibilidades “que se complementan para explorar la dieta atlántica entendida como filosofía culinaria traducida desde la temporalidad, la sal, las corrientes y la técnica exquisita”. O “comerse el Atlántico en un bocado”, según dicen.