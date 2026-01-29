Juan Manuel de Prada aborda en Arona ‘el noble arte de la escritura’

Arona recibe al escritor Juan Manuel de Prada (Baracaldo, Vizcaya, 1970), quien esta tarde de jueves (18.30 horas) ofrece la conferencia Una vida dedicada al noble arte de la escritura. El acto tendrá lugar en la Sala Guaza del Centro Cultural de Los Cristianos, con entrada libre hasta completar el aforo.
La intervención del autor se centrará en la fuerza de la palabra como herramienta de pensamiento, creación y posicionamiento crítico, abordando la escritura no solo como técnica, sino también como vocación y responsabilidad intelectual. A partir de su trayectoria literaria y ensayística, De Prada reflexionará sobre el papel del escritor en la sociedad y sobre la vigencia de la literatura en un contexto marcado por la inmediatez.
El acto será presentado por el periodista Roberto González, quien acompañará al escritor en el desarrollo de la conferencia, concebida como un espacio de reflexión abierto a la ciudadanía.