La actriz estadounidense Susan Sarandon recibirá el Goya Internacional

La actriz estadounidense Susan Sarandon será distinguida con el Goya Internacional el 28 de febrero, en la gala de los premios del cine español, que se celebrará en Barcelona. La Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España le otorga el reconocimiento por ser “una de las actrices más destacadas del cine de Hollywood, con una filmografía que reúne un buen número de incuestionables obras maestras, películas icónicas que han pasado a la cultura popular y joyas de culto recordadas por cinéfilos de todo el mundo. Durante décadas, ha sido uno de los rostros más destacados del Hollywood más admirado”.
Protagonista de títulos como Thelma y Louise, El cliente, Las Brujas de Eastwick, The Rocky Horror Picture Show, Atlantic City, El ansia y Pena de muerte, Susan Sarandon (Nueva York, 1946) comenzó su carrera en la década de los 70 y se decantó por personajes que reflejaran su idea de “carácter”. Será la quinta intérprete en recibir el Goya Internacional, tras los obtenidos por Cate Blanchett, Juliette Binoche, Sigourney Weaver y Richard Gere.