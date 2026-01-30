La Aemet actualiza su previsión en Canarias: el tiempo para este viernes

La previsión meteorológica para hoy indica que estará nuboso en el norte, tendiendo a intervalos nubosos por la tarde, y poco nuboso o despejado en el resto, con algunos intervalos nubosos en la vertiente sur durante las horas centrales, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).
Las temperaturas sufrirán pocos cambios y los termómetros oscilarán entre los 23 grados de máxima en Tenerife y los 13 grados de mínima en la isla de El Hierro.
El viento soplará del norte moderado, más intenso por la noche, especialmente en medianías y zonas altas.
En el norte de Gran Canaria tendiendo a intervalos nubosos por la tarde y con cielo poco nuboso o despejado en el resto de zonas.
Por su parte, en Lanzarote y Fuerteventura predominarán los cielos nubosos tendiendo a intervalos nubosos por la tarde que serán más compactos en el norte, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).
Las temperaturas estarán con pocos cambios. Los termómetros oscilarán entre los 21 grados de máxima y los 17 de mínima en Las Palmas de Gran Canaria.
En cuanto al viento, soplará del norte moderado, más intenso por la noche, especialmente en medianías y zonas altas.