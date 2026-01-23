La Filarmónica de Gran Canaria y Estrella Morente agotan las entradas de sus conciertos en el FIMC

La Orquesta Filarmónica de Gran Canaria (OFGC) acude a su cita sinfónica en el Festival Internacional de Música de Canarias (FIMC) con un homenaje a Maurice Ravel (1875-1937) y Manuel de Falla (1876-1946). La formación seguirá la batuta de Karel Mark Chichon, su director artístico y titular, acompañada por la cantaora Estrella Morente, distinguida en 2025 con la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes.
Chichon y Morente expusieron ayer los detalles de los conciertos, en un acto que contó con la participación del viceconsejero de Cultura del Gobierno autonómico, Horacio Umpiérrez, y del vicepresidente de la Fundación de la OFGC, Pedro Justo Brito.
Cuando se cumplen 150 años del nacimiento de los dos genios musicales (Manuel de Falla, en 2026, y Maurice Ravel, en 2025), la orquesta grancanaria se adentrará en algunas las obras más aclamadas de ambos compositores, en lo que será una celebración del nacionalismo musical español de principios del siglo XX.
Las actuaciones tienen lugar mañana sábado en el Auditorio Alfredo Kraus de Las Palmas de Gran Canaria, a partir de las 19.30 horas, y el domingo en el Auditorio de Tenerife, desde las 19.00 horas. Las entradas para ambos conciertos se encuentran agotadas. Una hora antes del inicio, habrá una charla introductoria que profundizará en las claves del programa y sus protagonistas. Asimismo, el programa de mano está disponible en la web del FIMC.
‘RAPSODIA ESPAÑOLA’
La formación de Gran Canaria se presenta ante el público con un centenar de sus músicos para interpretar El sombrero de tres picos, el célebre ballet del compositor gaditano, junto a una excepcional solista: la cantaora Estrella Morente. En la segunda parte la orquesta abordará las que posiblemente sean las obras más famosas de Ravel: Rapsodia española, Pavana para una infanta difunta y Bolero.