La Fundación CajaCanarias entrega sus premios de 2025

La Fundación CajaCanarias celebra este viernes (19.00 horas) la gala de entrega de sus premios culturales, en la que se conocerán los ganadores y ganadoras de las distintas categorías de esta edición correspondiente a 2025. El acto, que comenzará a las 19.00 horas en el Espacio Cultural CajaCanarias de Santa Cruz de Tenerife, estará conducido por los periodistas Raquel Toste y Carlos Centurión, y contará con la actuación musical de la cantante canaria Raquel del Rosario.
La apertura de puertas será a partir de las 17.30 horas, con un cóctel de bienvenida. La entrada es libre hasta completar el aforo. Toda la información sobre los galardones se puede consultar en el sitio web www.cajacanarias.com.
Esta edición de los Premios CajaCanarias ha comprendido un total de nueve categorías, entre las que figuran algunos de los certámenes más arraigados, como es el caso del Premio de Novela Benito Pérez Armas, el de Poesía Pedro García Cabrera, el de Música María Orán o el de Artes Plásticas Manolo Millares. Además, la Fundación CajaCanarias concederá su distinción honorífica a Wolfredo Wildpret y a la Orquesta Sinfónica de Tenerife.