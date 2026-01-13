La lagunera Galería Artizar abre un nuevo espacio en Madrid con una exposición dedicada a Julio Blancas

Lo que sucede mientras vives. Este es el título de la muestra del artista Julio Blancas (Las Palmas de Gran Canaria, 1967) con la que Galería Artizar inaugura el jueves (19.00, hora peninsular) un nuevo espacio expositivo en Madrid. Comisariada por Dalia de la Rosa, la propuesta del creador grancanario, en la que va a presentar sus trabajos más recientes, se podrá contemplar hasta el 14 de marzo en Artizar Madrid, que se encuentra ubicada en el número 6 de la calle Doctor Fourquet.
Tal y como ponen de relieve desde el espacio para el arte que tiene su sede en la calle San Agustín, 63, en La Laguna, después de 36 años de trayectoria, con presencia internacional en ferias como Zona Maco, Expo Chicago y Pinta Miami, Galería Artizar abre una nueva sede en el corazón de la capital de España, en la calle Doctor Fourquet, un entorno que es considerado el “epicentro del arte contemporáneo en Madrid”. Y lo hace con una oferta que reúne a una veintena de artistas que le permiten fijar su mirada en el arte canario y nacional que se hace en la actualidad, junto con algunas de las voces más representativas del cubano.
UN PUENTE ENTRE CULTURAS Y GEOGRAFÍAS
“La Galería Artizar se caracteriza por no ser solo una galería al uso”, señalan. “Desde que se fundó, en 1989, y hasta hoy, esta iniciativa ha sido un motor en el impulso de la escena artística de Canarias con programas de becas para jóvenes creadores y proyectos editoriales”, apuntan, al tiempo que mencionan su colaboración “con instituciones públicas y privadas para promover la presencia de sus artistas en bienales de todo el mundo, como con la futura participación de Roberto Diago, representando a Cuba, en la Bienal de Venecia 2026, haciendo de este proyecto un puente entre culturas y geografías”.
La nueva sede de Madrid permitirá disfrutar de exposiciones colectivas e individuales con las que ir conociendo “este nuevo paisaje”. Entre los artistas que trabajan con Galería Artizar figuran, entre otros, voces canarias como las de Carlos Nicanor, Romina Rivero, Marco Alom, Idaira del Castillo, Santiago Palenzuela y Laura Mesa.
De la Península destacan nombres como Paula Valdeón, Amparo Sard, Pamen Pereira y Jesús Zurita, que, unidos a la vertiente cubana, con el citado Roberto Diago, Marta María Pérez Bravo o René Peña, convierten a la de Galería Artizar en una propuesta ecléctica e innovadora que ahora llega a Madrid.
EL PAISAJE
Julio Blancas, protagonista de la muestra inaugural de Artizar Madrid, Lo que sucede mientras vives, lleva más de tres decenios trabajando sobre el concepto del paisaje natural y mental, el papel de la memoria en nuestra percepción de la realidad y la ordenación de estos paisajes, con un sentido fuertemente estructural del resultado. El artista trabaja casi exclusivamente con lápiz y grafito sobre diversas superficies, tela y papel, principalmente, pero en ocasiones también en objetos extra-artísticos, como en este caso las antenas parabólicas que se podrán ver en la exposición.
“Con la naturaleza como fuente de inspiración, Julio Blancas trabaja con una metodología simple y obstinada, partiendo del gesto gráfico esencial de la línea que superpone consecutivamente en diferentes direcciones para generar las gradaciones lumínicas”, indican en Artizar. “Así, la obra nos invita a perdernos primero en ese bosque y esas texturas que simula con destreza, perdiéndonos en su paisaje natural, para luego sorprendernos con la destreza de su técnica, perdiéndonos en el paisaje mental”, apostillan.