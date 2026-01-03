La Orotava da luz verde a la ordenanza que pondrá límite a la vivienda vacacional

El Pleno del Ayuntamiento de La Orotava aprobó ayer por unanimidad una propuesta del grupo de Asamblea por La Orotava para regular la vivienda vacacional en el municipio. La propuesta incluye el compromiso del Ayuntamiento de realizar un diagnóstico de impacto del modelo de vivienda vacacional y elaborar una ordenanza municipal con este objetivo para su aprobación tan pronto sea posible, según contempla la Ley de Vivienda Vacacional aprobada por el Gobierno de Canarias el pasado 12 de diciembre.
El portavoz de la iniciativa, Manolo Pacheco, recordó que en otros municipios ya se han comenzado los trámites pertinentes para la puesta en marcha de ordenanzas similares. En este sentido, consideró que si en La Orotava el grupo de gobierno (CC) hubiese empezado a trabajar cuando la propuesta se llevó por primera vez al Pleno, en enero de 2024, gran parte del trabajo ya estaría hecho y solo habría que actualizar la ordenanza a la citada ley.
El portavoz del PP, Ildefonso compartió la necesidad de analizar con datos objetivos el impacto de la vivienda vacacional “ya que no se puede regular sin conocer la realidad concreta de La Orotava, que es diferente a la de otros municipios, y eso debe hacerse con informes técnicos, participación y seguridad jurídica”. No obstante, sostuvo que el problema actual de la vivienda “se resuelve con una mayor oferta de vivienda residencial y agilizando el Plan General de Ordenación (PGO), que sigue sin aprobarse definitivamente, y facilitando la construcción de nuevas viviendas”.
Su homóloga del PSOE, María Jesús Alonso, subrayó la responsabilidad que tienen los ayuntamientos para aterrizar esa ley en una ordenanza que tenga en cuenta las características del municipio para regular la vivienda vacacional según los datos que aporte el estudio.
La concejal de Turismo, Delia Escobar, recordó los aspectos generales de la nueva ley y del ejercicio de las potestadas administrativas. En este aspecto en concreto, establece que la Consejería de Turismo del Gobierno remitirá en un plazo de dos meses a los ayuntamientos la relación pormenorizada de las viviendas inscritas antes de la entrada en vigor de la ley, y en un plazo de ocho meses, se deberá a empezar a aplicar un plan de control de todas las viviendas vacacionales que existen en el municipio.
También dejó claro que la normativa deja un margen de hasta cinco años para su aplicación, ya que antes de la misma es necesario inspeccionar unas 2.000 camas que oferta La Orotava en vivienda vacacional.
La otra moción que recibió el visto bueno unánime fue del PSOE y se acordó darle carácter institucional dada su importancia social. En concreto, se solicitó ampliar la edad de diagnóstico de cáncer de mama, el de mayor prevalencia entre las mujeres en todo el mundo y el que mayor vidas se cobra.
La concejal Virginia Ramos, proponente de la iniciativa, subrayó que el plan europeo de lucha contra el cáncer tiene como objetivo reducir las cifras de esta enfermedad en los estados miembros, mejorando la prevención, detección y tratamiento. Para ello, se propuso que los controles comiencen a los 40 años y no a los 50, como en la actualidad, ya que son cada vez más las mujeres jóvenes afectadas por la enfermedad, y se extiendan hasta los 79 años.
Dada su importancia, el alcalde, Francisco Linares, propuso enviar la moción a la Federación Española de Municipios, la Federación Canaria de Municipios y la Federación Canaria de Islas, tres órganos donde está representada la municipalidad y los cabildos.