La Sinfónica de la Radio de Baviera regresa a las Islas con el estonio Paavo Järvi

El 42º Festival Internacional de Música de Canarias (FIMC) recibe a la Orquesta Sinfónica de la Radio de Baviera, considerada una de las mejores del planeta, que regresa a las Islas 25 años después para ofrecer dos programas diferentes en Tenerife y Gran Canaria. Al frente de la formación alemana está el maestro estonio Paavo Järvi.
El propio Järvi atendió este viernes a los medios informativos en un acto en el que estuvo acompañado por el director artístico de la formación, Benjamin Schwartz, así como del músico español Ramón Ortega, principal oboe de la orquesta. En representación del Gobierno de Canarias, organizador del FIMC, participó el consejero delegado del Instituto Canario de Desarrollo Cultural (ICDC), Guillermo Martínez, acompañado del portavoz musical del festival, Ricardo Ducatenzeiler.
La orquesta ofrecerá dos conciertos en cada isla, con un programa dedicado a obras de Mozart y Schubert en la primera velada, y a sinfonías de Mozart y Bruckner, en la segunda. Las actuaciones tendrán lugar hoy sábado y el domingo en el Auditorio de Tenerife, y el lunes y el martes en el Auditorio Alfredo Kraus de Gran Canaria, todas a partir de las 19.30 horas, salvo el concierto de mañana domingo, que comienza a las 19.00 horas. Las entradas están a la venta en la web www.festivaldecanarias.com, así como en las plataformas de venta y las taquillas de ambos auditorios capitalinos.
‘PARÍS’ Y ‘LA GRANDE’
El primer programa, el de hoy en Tenerife y el lunes en Gran Canaria, arranca con la Sinfonía nº 31, París, de Wolfgang Amadeus Mozart. Surgida de un encargo en 1778, esta obra pasó a la historia por ser la primera en la que el compositor incluyó el sonido de los clarinetes. En la segunda parte, la orquesta se adentra en el universo de Franz Schubert con su Sinfonía nº 9, La Grande. Robert Schumann la consideraba como “el logro más grande en la música instrumental desde Beethoven”.
‘PRAGA’ Y ‘ROMÁNTICA’
El segundo programa, este domingo en Tenerife y el martes en Gran Canaria, sigue explorando la madurez de Mozart con la Sinfonía nº 38, Praga, en la que los instrumentos de viento toman un protagonismo melódico inédito, en un punto de inflexión en la labor compositiva de Mozart. Luego la orquesta dará un salto hacia el Romanticismo con la Sinfonía nº 4, Romántica, de Anton Bruckner, en su segunda versión. Con ella, el compositor evoca escenas de un mundo medieval idealizado.
Quienes deseen ahondar en las claves de ambos programas podrán asistir a las charlas programadas una hora antes de cada concierto en las salas anexas del Auditorio de Tenerife y el Auditorio Alfredo Kraus, a cargo de Ricardo Ducatenzeiler.
INTEGRACIÓN
Durante su estancia en Tenerife, músicos de la Sinfónica de la Radio de Baviera participan en una actividad organizada por la asociación alemana sin ánimo de lucro Hangarmusik, que ha trabajado en diciembre en centros de menores extranjeros no acompañados para contribuir a su integración a través de la música. Tras este periodo, el grupo asistirá este domingo al ensayo general de la orquesta en el Auditorio de Tenerife y participará en una interpretación especial de un fragmento de la Sinfonía nº 1 de Mahler, que han estado ensayando. La iniciativa cuenta con la colaboración del Gobierno de Canarias.
GUIGUAN PROJECT PONE EL SONIDO DEL TIMPLE A LA AGENDA ‘#ENPARALELO’
El timple sonará en el Festival Internacional de Música de Canarias (FIMC) de la mano de Alexis Lemes, uno de los músicos referentes de las Islas, que integra Guiguan Project junto al guitarrista Javier Infante y el contrabajista Javier Colina. El trío llevará su estilo, arraigado a las raíces isleñas, a varias islas, acompañados, como músico invitado, por el trompetista y compositor alemán Markus Stockhausen.
La gira se iniciará el martes en el Teatro El Salinero de Lanzarote y continuarán al día siguiente en el Palacio de Formación y Congresos de Fuerteventura. La tercera parada será el viernes 16 en el Teatro Guiniguada de Las Palmas de Gran Canaria, para acabar el sábado en Tenerife, en el antiguo Convento de Santo Domingo, en La Laguna. Todo ello en el marco de la programación #EnParalelo del festival, que organiza el Gobierno de Canarias en todas las islas, en colaboración con los cabildos.
Las entradas están disponibles en www.festivaldecanarias.com y en las taquillas y plataformas habituales de venta de estos espacios, al precio de 15 euros.