La víspera de Reyes llega a Canarias con fuertes rachas de viento, lluvias y un frente helado: la previsión isla por isla

Canarias afronta este lunes una jornada marcada de nuevo por la inestabilidad meteorológica, con cielos mayoritariamente nubosos y la posibilidad de lluvias, que podrían ser localmente intensas en áreas del norte de varias Islas, mientras que en el resto del Archipiélago se esperan precipitaciones más débiles. El episodio vendrá acompañado de viento con rachas fuertes o muy fuertes en puntos concretos y un ligero descenso de las temperaturas, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología.
Las temperaturas máximas rondarán los 21 grados tanto en Santa Cruz de Tenerife como en Las Palmas de Gran Canaria. En cuanto a las mínimas, se situarán en torno a los 17 grados en la capital grancanaria y los 16 en la tinerfeña. El viento soplará de componente norte, rolando entre noroeste y noreste, con mayor intensidad a partir de la tarde y sin descartar rachas puntualmente muy fuertes. En el ámbito marítimo, se prevé viento del noroeste con fuerza entre 3 y 5, marejada a fuerte marejada y mar de fondo del noroeste con olas de 2 a 3 metros.
Previsión por Islas para este lunes
Lanzarote
Predominio de intervalos nubosos, con posibilidad de chubascos dispersos y ocasionales, que podrían ser localmente intensos durante las primeras horas del día. Las temperaturas bajarán ligeramente y el viento del norte ganará fuerza por la tarde.
Fuerteventura
Cielos con intervalos nubosos y probables precipitaciones débiles y aisladas, que tenderán a desaparecer conforme avance la jornada. Descenso ligero de las temperaturas, más acusado en las mínimas del interior. Viento del norte intensificándose a última hora.
Gran Canaria
Intervalos nubosos, con cielos cubiertos en el norte de la Isla, donde se esperan lluvias que podrían superar los 40 litros por metro cuadrado en 12 horas, especialmente en zonas de medianías durante la tarde. No se descartan precipitaciones puntuales en otras vertientes, sobre todo en el este. Las temperaturas descenderán ligeramente, con mayor incidencia en las máximas del norte. El viento girará del noroeste al noreste y podrá registrar rachas muy fuertes en zonas altas y expuestas, especialmente en las cuencas de Tejeda y Tirajana al final del día.
Tenerife
Cielos variables, tendiendo a nubosos o cubiertos en el norte, donde las lluvias podrían ser persistentes en medianías durante la segunda mitad del día. También se esperan precipitaciones ocasionales en otras zonas de la Isla. Ligero descenso térmico, con posibles heladas débiles en las cumbres centrales. El viento se intensificará a partir del mediodía, con rachas muy fuertes en el sureste y el extremo noroeste.
La Gomera
Predominio de nubosidad en el norte, donde se prevén lluvias, mientras que en el resto de la Isla podrían darse precipitaciones débiles y aisladas. Las temperaturas bajarán ligeramente, especialmente en la vertiente norte. Viento del noroeste girando a noreste, con rachas fuertes en cumbres y zonas expuestas.
La Palma
Cielos nubosos en el norte y este, con lluvias que podrían mantenerse de forma persistente durante la tarde, sobre todo en el noreste. Descenso térmico generalizado y posibilidad de heladas débiles en las cumbres. Viento del norte que tenderá a noreste, con rachas intensas en el sureste y noroeste.
El Hierro
Jornada con cielos nubosos y probabilidad de lluvias ocasionales. Temperaturas en ligero descenso, más acusado en el norte de la Isla. Viento del noroeste rolando a noreste, con rachas muy fuertes en el sureste y el extremo noroeste al final del día.