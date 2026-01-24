Las murguitas abren los concursos con un Recinto Ferial a rebosar

Aún no se habían abierto las puertas del Recinto Ferial y en los alrededores ya se respiraba ese ambiente que solo entiende quien vive el Carnaval. Y es que, por mucho que pasen los años, hay estampas que se repiten, como ver a los aficionados apurando el paso para asegurarse un buen sitio desde el que no perder detalle.
Así arrancó ayer la primera fase del Concurso de Murgas Infantiles, una cita que recuerda que el Carnaval también se construye desde abajo. El certamen mantiene el formato estrenado el pasado año, dos fases y entrada gratuita, y suma un inicio más temprano, cambios que buscan dar aire a una modalidad que pelea por sostener el relevo.
A las 18.30 horas, con el escenario convertido en calles de Latinoamérica gracias a la escenografía de Sergio Macías, abrió la tarde Raviscuditos. Tras algunos contratiempos técnicos, José Marrero y Mariam Moragas lograron poner en marcha la velada y presentar a esta formación de Tacoronte, dirigida por Nayi Álvarez. Con crítica y mensaje, defendieron el talento canario y el respeto hacia los más pequeños. Les siguieron Frikywiky’s, otra de las veteranas. Con más de 25 años, insisten en proteger la cantera. “Un año complicado”, dijo su directora, Sheyla Alfonso, en una presentación que fue homenaje y recordatorio: “Sin niños, no hay murgas infantiles”.
Con el Recinto a rebosar, Bambas regresó tras siete años sin concursar, dejando claro que humor, ironía y ganas de Carnaval siguen intactos. Después llegaron Distraídos, que celebran 20 años demostrando que lo imposible puede hacerse realidad con Cuestión de gustos y La videollamada. Continuaron Mamelones, tras lograr en 2025 el primer premio de Interpretación. Estrenaron diseñador, Joshua Sánchez, despertando expectación por su presentación. Los de Manolo Peña volvieron a mostrar un equipo sólido.
A las 21.30 horas llegó Chinchositos, con un Recinto que se comenzó a desinflar. Con casi cuarenta años de historia, trajeron al escenario de los Ritmos Latinos ¡Bienvenidos a Chinchodiversión! y Con alegría les presento la Chinchojuguetería, letras de Romen Soriano.
En el ecuador actuaron Carricitos, que mantienen el legado iniciado por Ángel Ramos hace treinta años, hoy bajo la dirección de Lizett Ramos. Y con ellos, otra de las más esperadas: Redoblones, que estrenaron dirección artística respaldados por un segundo premio de Interpretación firmado por El Pirata. El cierre lo puso Disimulados, la más joven de las dieciséis, que regresó tras su parón con La vuelta al mundo en 80 días y El traductor de mentiras.
El jurado de Interpretación estuvo conformado por Cris Falcón, redactora de informativos de Televisión Canaria; J.J. Rodríguez-Lewis, periodista, escritor, doctor en Derecho y ex director gerente del OAFAR; María José Cámara, presentadora, profesora de música, cantante de musicales y actriz de teatro; Aura Reyes, cantante, ganadora del Festival Nuevos Talentos de Granadilla de Abona 2025; Rocío González Romero, profesora de percusión del colegio Hispano Inglés y percusionista; Darío Cardona, director de la compañía de teatro Tragaluz y Diego Lupiañez, actor, carnavalero y miembro de Abubukaka.
Por su lado, el jurado de Presentación lo conformaron Patricia Hodgson González, licenciada en Bellas Artes y docente; Susana Guerra Mejías, artista plástica, doctora en Bellas Artes y profesora de la ULL; Esther Rufino García, licenciada en Bellas Artes y responsable del departamento creativo Qué bueno Canarias; Rafael Santos Rufino, graduado en diseño gráfico, especialista en arte conceptual para videojuegos y animación; y María del Carmen Rodríguez Ortega, directora de arte y diseñadora de vestuario teatral.
Esta tarde, a partir de las 18:30h, tendrá lugar la segunda y última fase, con El Cabito, Guachipanduzy, Ferrusquentitos, Castorcitos, Pita-Pitos, Triqui-Traquitos y Sofocados. Además, conoceremos a los ganadores 2026, abriendo paso a las murgas adultas.