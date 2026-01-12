Las Palmas cierra 2025 a lo grande con su San Silvestre más multitudinaria

Ni el calor, ni las prisas del último día del año, ni el bullicio de las celebraciones… Nada impidió que Las Palmas de Gran Canaria viviera, un 31 de diciembre más, su gran fiesta del deporte y la solidaridad: la San Silvestre 2025, que volvió a teñir de color, alegría y zapatillas las calles de la capital.
Más de 10.000 corredores tomaron la salida en una edición que sigue creciendo y que ya se posiciona como la tercera más multitudinaria de toda España. Un auténtico espectáculo urbano que combina deporte, música, disfraces, acción solidaria y mucha emoción.
Y entre todos esos miles de participantes, dos nombres brillaron con fuerza propia: Fran Cabrera Galindo y Raquel Cabrera, quienes fueron los primeros en cruzar la meta en la prueba popular de 6 kilómetros.
- Fran paró el cronómetro en 18:11, mostrando un ritmo demoledor desde el primer kilómetro.
- Raquel cruzó la meta en 23:15, firmando una carrera sólida y muy regular.
Ambos se llevaron la ovación del público que, como cada año, se volcó en todos los puntos del recorrido.
Fran Cabrera y Raquel Cabrera se imponen en la edición de récord
El evento no fue solo para los más rápidos. La San Silvestre grancanaria volvió a ofrecer modalidades para todos los perfiles, edades y niveles. Desde corredores experimentados hasta quienes participaban por primera vez, muchos incluso acompañados por sus hijos… o sus perros.
El programa incluyó:
- Una carrera de 5 km competitiva y homologada por la Real Federación Española de Atletismo (a las 15:30 h).
- La 6K popular, accesible y festiva, con salida a las 17:00 h.
- Y la divertida San Silvestre Kids, para los más pequeños, que arrancó a las 16:00 h.
Una tarde completa, llena de emoción y buen ambiente. Las calles se llenaron de familias, disfraces navideños, corredores solidarios y aplausos por doquier.
“Corremos por lo que importa”: más que una carrera
El lema de esta edición lo decía todo: “Corremos por lo que importa”. Y vaya si se notó. Porque la San Silvestre de Las Palmas no es solo una competición. Es también un acto colectivo de solidaridad, con fines benéficos, y un reflejo del espíritu participativo de la ciudad.
El fondista Chema Martínez fue uno de los rostros conocidos que se sumó a esta edición, respaldando un evento que también tuvo retransmisión en directo para que nadie se quedara fuera, ni desde casa ni desde cualquier rincón del mundo.
Además, desde el Ayuntamiento y la organización se desplegó un gran dispositivo de seguridad, movilidad y limpieza para asegurar que todo saliera perfecto. Y así fue.
Lo que comenzó como una carrera más del calendario, hoy es mucho más. La San Silvestre de Las Palmas de Gran Canaria se ha convertido en una tradición inamovible para miles de personas. Un ritual de fin de año que mezcla deporte, disfrute, compromiso social y comunidad.
Correr en familia, disfrazarse, reencontrarse con amigos, marcarse un reto personal… o simplemente salir a animar. Cualquier excusa es buena para sumarse.