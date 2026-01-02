La lluvia hace peligrar las cabalgatas de los Reyes Magos en Canarias: esto es lo que dice la Aemet

La previsión meteorológica de la Agencia Estatal de Meteorología para el próximo lunes 5 de enero de 2026, víspera de Reyes, apunta a una jornada marcada por la inestabilidad, con lluvias previstas en todas las Islas, lo que podría condicionar el desarrollo de las cabalgatas de los Reyes Magos.
Según la Aemet, se espera un predominio de cielos nubosos, con algunos claros en vertientes sur. Las precipitaciones, de carácter débil a moderado, afectarán a Lanzarote y Fuerteventura, así como al norte de las Islas montañosas, donde podrán ser más persistentes en medianías.
No se descartan lluvias en el sur de las Islas de mayor relieve, aunque serían más débiles y ocasionales.
Las temperaturas registrarán un ligero descenso, que podrá ser moderado en las máximas en medianías y zonas altas.
El viento soplará moderado del noroeste, con tendencia a girar a norte.
Probabilidad de lluvia por Islas, según la Aemet
La Aemet sitúa una alta probabilidad de precipitaciones en distintos puntos de referencia utilizados para el seguimiento del tiempo en cada Isla durante la jornada del lunes 5 de enero.
En Tenerife, la probabilidad de precipitaciones es del 100% en Santa Cruz de Tenerife, del 95% en La Orotava y del 90% en Arona, lo que refleja una posible afección en distintas zonas de la Isla.
En La Palma, la probabilidad de lluvia alcanza el 100% en el entorno de Santa Cruz de La Palma. En El Hierro, la previsión señala una probabilidad del 70% en Valverde, mientras que en La Gomera se eleva hasta el 95% en Hermigua.
En Gran Canaria, la Aemet sitúa una probabilidad del 100% tanto en Las Palmas de Gran Canaria como en Mogán. En Fuerteventura, la previsión marca un 100% de probabilidad de lluvia en Puerto del Rosario y Pájara, mientras que en Lanzarote se establece en el 90% en Arrecife.
Estas previsiones corresponden a puntos representativos de cada Isla y sirven como referencia para la evolución del tiempo durante la víspera de Reyes en el conjunto del Archipiélago.