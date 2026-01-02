Cabalgata de Reyes Magos de Santa Cruz 2026: horario, recorrido y restricciones

La Cabalgata de Reyes Magos de Santa Cruz de Tenerife regresa en 2026 como uno de los principales atractivos de estas fiestas. Será una nueva cita con la ilusión de los más pequeños y pequeñas pero, como cada año, será necesario tener preisto algunos aspectos.
La Cabalgata de Reyes Magos de Santa Cruz supone una de las citas más importantes del año, con numerosas personas haciendo que la misma sea posible para disfrute de los niños y niñas de la casa, pero también de los mayores.
Cabalgata de Reyes Magos de Santa Cruz 2026
Los Reyes Magos llegarán al estadio Heliodoro Rodríguez López a las 17.00 horas, comenzando así un espectáculo ante 18.000 personas. Las localidades se despacharon en solo unos minutos. El acto de bienvenida a los Reyes Magos contará con la participación de cerca de un millar de niños.
Este año acompañarán a los Reyes más de un millar de personajes y figurantes. Todos ellos se congregarán en torno a las 15 carrozas que, inspiradas en distintas alegorías, integrarán la cabalgata interpretando distintos bailes y coreografías junto a miembros de las comparsas del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife. Sus Majestades también viajarán en carrozas rodeadas por sus respectivos cortejos, formados por emisarios, pajes y embajadores.
Además, en la Cabalgata de Reyes Magos de Santa Cruz habrá 15 acróbatas, un trenecito, 4 carricoches de Disney y 4 bandas de música en directo a lo largo de todo el recorrido. Los pajes de los Reyes repartirán un total de 2.500 kilos de caramelos a lo largo del recorrido, todos ellos sin gluten. Y, además, habrá otros 300 kilos de estas golosinas sin azúcar y también sin gluten entre sus componentes.
Del mismo modo, Fiestas ha previsto el vallado de las zonas en las que se congrega un mayor número de público y, además, habrá varias áreas con sillas para poder seguir el recorrido del desfile. Los espectadores con movilidad reducida contarán con una zona reservada (PMR) en la confluencia de las calles Méndez Núñez y Pi y Margall, mientras que el tramo entre las confluencias de la calle Méndez Núñez con Numancia y El Pilar (frente al parque García Sanabria) tendrá ausencia de sonido para las personas con Trastorno del Espectro Autista.
La Cabalgata de Reyes Magos de Santa Cruz arrancará a las 19.00 horas desde la avenida de Bélgica, para continuar con el siguiente recorrido:
- Avenida Asuncionistas
- Calle Ramón y Cajal
- Plaza Militar
- Plaza de Weyler,
- Calle Méndez Núñez
- Calle de El Pilar
- Calle Villalba Hervás
- Plaza de la Candelaria
Se dispondrá de un espacio reservado para personas con movilidad reducida en las inmediaciones de la plaza del Orche. Además, se volverá a habilitar un tramo sin estímulos sonoros en la calle Méndez Núñez, a la altura del parque García Sanabria, una medida que comenzó a aplicarse en 2019. A estas acciones se suma la adaptación del estadio Heliodoro Rodríguez López, donde se habilitará una zona específica para personas con discapacidad visual.
Durante todo el recorrido de la cabalgata un pregonero real anunciará la llegada a Santa Cruz de Tenerife de los Reyes Magos y las normas que los niños deben seguir para que Sus Majestades depositen en sus casas los regalos, como recoger la habitación, irse a la cama temprano, obedecer a los padres y estudiar.
Al terminar la Cabalgata los Reyes Magos realizarán el tradicional acto de adoración en el Belén de la plaza de la Candelaria, donde recogerán las últimas cartas de los niños y niñas que lo deseen.